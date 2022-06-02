Агент ожидает, что Далот останется в "Юнайтед"

Диогу Далот Агент защитника Диогу Далота ожидает, что его клиент останется в "Манчестер Юнайтед" на следующий сезон.

Согласно слухам, новый наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг открыт к предложениям насчет Далота. Диогу сватают в "Рому" к бывшему рулевому "красных дьяволов" Жозе Моуриньо.

Однако агент Карлу Гонсалвеш ожидает, что 23-летний португалец, отметившийся 19 появлениями в стартовом составе "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги, поборется за место в планах Тен Хага.

"Он очень счастлив в "Манчестер Юнайтед". Лично для него этот сезон сложился хорошо, но не очень для "Манчестер Юнайтед", учитывая ожидания клуба. Однако мы несомненно ожидаем, что Диогу останется на следующий сезон", — цитирует Гонсалвеша Manchester Evening News.


Метки Далот, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2022 12:00

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  1. quavo 02.06.2022 12:15 # quavo
    полюбому оставлять

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  2. ben-arfa 02.06.2022 12:14 # ben-arfa
    Молодой еще, возможно раскроется как это было с Шоу

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