Агент ожидает, что Далот останется в "Юнайтед"

Агент защитника Диогу Далота ожидает, что его клиент останется в "Манчестер Юнайтед" на следующий сезон.

Согласно слухам, новый наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг открыт к предложениям насчет Далота. Диогу сватают в "Рому" к бывшему рулевому "красных дьяволов" Жозе Моуриньо.



Однако агент Карлу Гонсалвеш ожидает, что 23-летний португалец, отметившийся 19 появлениями в стартовом составе "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги, поборется за место в планах Тен Хага.



"Он очень счастлив в "Манчестер Юнайтед". Лично для него этот сезон сложился хорошо, но не очень для "Манчестер Юнайтед", учитывая ожидания клуба. Однако мы несомненно ожидаем, что Диогу останется на следующий сезон", — цитирует Гонсалвеша Manchester Evening News.