Милнер и Фердинанд стали членами ордена Британской империи

Рио Фердинанд Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер и легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд стали членами ордена Британской империи.

Рыцарское звание степени кавалера (MBE) достается 36-летнему Милнеру за заслуги перед футболом и в области благотворительности.

Джеймс не только является блестящим профессионалом, но и имеет собственный благотворительный фонд, который с момента своего учреждения собрал свыше 1 миллиона фунтов на поддержку различных инициатив, сообщает Liverpool Echo.

А 43-летний Фердинанд, который выиграл шесть титулов Премьер-Лиги и провел 81 матч за сборную Англии, становится офицером учрежденного в 1917 году ордена (OBE) — также за заслуги перед футболом и благотворительность.

Фердинанд, чья супруга Ребекка умерла от рака молочной железы в 2015 году, многое делает для борьбы с неравенством и расизмом, поддерживает детей с недостатками в развитии.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Милнер, награды, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2022 11:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 02.06.2022 12:58 # liverpool888
    Боже, храни королеву)

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  2. ben-arfa 02.06.2022 12:08 # ben-arfa
    “поддерживает детей с недостатками в развитии”

    А другие за МЮ и не болеют

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