Милнер и Фердинанд стали членами ордена Британской империи

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер и легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд стали членами ордена Британской империи.

Рыцарское звание степени кавалера (MBE) достается 36-летнему Милнеру за заслуги перед футболом и в области благотворительности.



Джеймс не только является блестящим профессионалом, но и имеет собственный благотворительный фонд, который с момента своего учреждения собрал свыше 1 миллиона фунтов на поддержку различных инициатив, сообщает Liverpool Echo.



А 43-летний Фердинанд, который выиграл шесть титулов Премьер-Лиги и провел 81 матч за сборную Англии, становится офицером учрежденного в 1917 году ордена (OBE) — также за заслуги перед футболом и благотворительность.



Фердинанд, чья супруга Ребекка умерла от рака молочной железы в 2015 году, многое делает для борьбы с неравенством и расизмом, поддерживает детей с недостатками в развитии.