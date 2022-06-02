МЮ напоследок выплатит Погба бонус в 3.8 млн. фунтов

Поль Погба Полузащитник Поль Погба покидает "Манчестер Юнайтед" с бонусом в 3.8 млн. фунтов "за преданность клубу".

Накануне "Юнайтед" официально подтвердил, что в конце июня Погба второй раз за карьеру покинет "Олд Траффорд" свободным агентом.

Таким образом, это будет означать, что Поль полностью отработал свой шестилетний контракт, подписанный им в момент возвращения из "Ювентуса" за 89 млн. фунтов в 2016 году.

Как сообщает Daily Mail, этот контракт подразумевает так называемый "бонус за преданность клубу" после окончания каждого сезона, и напоследок 29-летний француз получит от "красных дьяволов" 3.78 млн. фунтов.

Учитывая трансферную сумму, комиссионные, зарплату и бонусы, суммарные инвестиции "Юнайтед" в Погба за эти шесть лет составят 218.93 млн. фунтов — или по 968,716 фунтов за каждый из 226 матчей, сыгранных Полем.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2022 10:00

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  1. yamateh 02.06.2022 10:44 # yamateh
    Ахахахахха

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  2. insomniac 02.06.2022 10:25 # insomniac
    а кого расстреляют за подобный фэйл?

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  3. mad-79 02.06.2022 10:17 # mad-79
    Пня этой горилле отвесить за такую преданность. Взрастили топ-модель. Все эти бонусы парикмахерам ушли на на еженедельную новую "причёску".

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  4. gidro-met 02.06.2022 10:11 # gidro-met
    лям за каждую игру )

    гениально!

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  5. mancunia-planet 02.06.2022 10:02 # mancunia-planet
    Красавцы, так держать ёб вашу кашу, топчики нахуй во всём

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  6. tursa 02.06.2022 10:02 # tursa
    ахахахаххаха ну и преданность, в итоге развалил по сути всю структуру зарплат, убил атмосферу в команде (не один конечно), доил клуб до последнего

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