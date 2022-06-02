МЮ напоследок выплатит Погба бонус в 3.8 млн. фунтов

Полузащитник Поль Погба покидает "Манчестер Юнайтед" с бонусом в 3.8 млн. фунтов "за преданность клубу".

Накануне "Юнайтед" официально подтвердил, что в конце июня Погба второй раз за карьеру покинет "Олд Траффорд" свободным агентом.



Таким образом, это будет означать, что Поль полностью отработал свой шестилетний контракт, подписанный им в момент возвращения из "Ювентуса" за 89 млн. фунтов в 2016 году.



Как сообщает Daily Mail, этот контракт подразумевает так называемый "бонус за преданность клубу" после окончания каждого сезона, и напоследок 29-летний француз получит от "красных дьяволов" 3.78 млн. фунтов.



Учитывая трансферную сумму, комиссионные, зарплату и бонусы, суммарные инвестиции "Юнайтед" в Погба за эти шесть лет составят 218.93 млн. фунтов — или по 968,716 фунтов за каждый из 226 матчей, сыгранных Полем.