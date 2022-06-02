МЮ напоследок выплатит Погба бонус в 3.8 млн. фунтов
Полузащитник Поль Погба покидает "Манчестер Юнайтед" с бонусом в 3.8 млн. фунтов "за преданность клубу".
Накануне "Юнайтед" официально подтвердил, что в конце июня Погба второй раз за карьеру покинет "Олд Траффорд" свободным агентом.
Таким образом, это будет означать, что Поль полностью отработал свой шестилетний контракт, подписанный им в момент возвращения из "Ювентуса" за 89 млн. фунтов в 2016 году.
Как сообщает Daily Mail, этот контракт подразумевает так называемый "бонус за преданность клубу" после окончания каждого сезона, и напоследок 29-летний француз получит от "красных дьяволов" 3.78 млн. фунтов.
Учитывая трансферную сумму, комиссионные, зарплату и бонусы, суммарные инвестиции "Юнайтед" в Погба за эти шесть лет составят 218.93 млн. фунтов — или по 968,716 фунтов за каждый из 226 матчей, сыгранных Полем.
02.06.2022 10:00
Просмотров: 858
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ахахахахха
(ответить)
а кого расстреляют за подобный фэйл?
(ответить)
Пня этой горилле отвесить за такую преданность. Взрастили топ-модель. Все эти бонусы парикмахерам ушли на на еженедельную новую "причёску".
(ответить)
лям за каждую игру )
гениально!
(ответить)
Красавцы, так держать ёб вашу кашу, топчики нахуй во всём
(ответить)
ахахахаххаха ну и преданность, в итоге развалил по сути всю структуру зарплат, убил атмосферу в команде (не один конечно), доил клуб до последнего
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий