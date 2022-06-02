Ховард Уэбб может возглавить судейский корпус вместо Райли

Бывший рефери Премьер-Лиги Ховард Уэбб может сместить Майка Райли во главе судейского корпуса (Professional Game Match Officials).

Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, целый ряд клубов Премьер-Лиги требует перемен, указывая на чересчур большое количество судейских ошибок в сезоне 2021/22.



В связи с этим Премьер-Лига задумалась о расставании с Райли и приглашении на его место 50-летнего Уэбба, который считался одним из самых авторитетных английских рефери и обслуживал финал Чемпионата Мира 2010 года.



Уэбб уже имеет опыт работы в судейском корпусе, став перфоманс-директором PGMOL после завершения карьеры арбитра в 2014 году. Однако уже спустя 12 месяцев Ховард, который сейчас занимает аналогичную должность в МЛС, покинул организацию.



Решение по Райли будет принято на ежегодном собрании учредителей Премьер-Лиги позже в этом месяце. Тогда же клубы обсудят судейство и работу системы VAR, которую Майк пытается приспособить с сезона 2018/19.