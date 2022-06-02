Ховард Уэбб может возглавить судейский корпус вместо Райли

Ховард Уэбб Бывший рефери Премьер-Лиги Ховард Уэбб может сместить Майка Райли во главе судейского корпуса (Professional Game Match Officials).

Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, целый ряд клубов Премьер-Лиги требует перемен, указывая на чересчур большое количество судейских ошибок в сезоне 2021/22.

В связи с этим Премьер-Лига задумалась о расставании с Райли и приглашении на его место 50-летнего Уэбба, который считался одним из самых авторитетных английских рефери и обслуживал финал Чемпионата Мира 2010 года.

Уэбб уже имеет опыт работы в судейском корпусе, став перфоманс-директором PGMOL после завершения карьеры арбитра в 2014 году. Однако уже спустя 12 месяцев Ховард, который сейчас занимает аналогичную должность в МЛС, покинул организацию.

Решение по Райли будет принято на ежегодном собрании учредителей Премьер-Лиги позже в этом месяце. Тогда же клубы обсудят судейство и работу системы VAR, которую Майк пытается приспособить с сезона 2018/19.


Метки PGMOL, Райли, рефери, Уэбб

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2022 09:00

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  1. chelsea88 02.06.2022 10:32 # chelsea88
    Сиралекс снова взял всё в свои руки (и в рот)

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  2. ravi 02.06.2022 09:45 # ravi
    Опа а вот и первое подписание тен хага для муму.
    По протоптанной дорожке решил идти лысый, по канонам сафа

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  3. shakur 02.06.2022 09:13 # shakur
    Хорошая новость для болельщиков Ливерпуля

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  4. vals1702 02.06.2022 09:13 # vals1702
    САФ наротировал

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  5. zhanik7 02.06.2022 09:01 # zhanik7
    Ну все, МЮ чемпион! &#129323;&#128517;&#128514;

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