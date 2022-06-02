Ховард Уэбб может возглавить судейский корпус вместо Райли
Бывший рефери Премьер-Лиги Ховард Уэбб может сместить Майка Райли во главе судейского корпуса (Professional Game Match Officials).
Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, целый ряд клубов Премьер-Лиги требует перемен, указывая на чересчур большое количество судейских ошибок в сезоне 2021/22.
В связи с этим Премьер-Лига задумалась о расставании с Райли и приглашении на его место 50-летнего Уэбба, который считался одним из самых авторитетных английских рефери и обслуживал финал Чемпионата Мира 2010 года.
Уэбб уже имеет опыт работы в судейском корпусе, став перфоманс-директором PGMOL после завершения карьеры арбитра в 2014 году. Однако уже спустя 12 месяцев Ховард, который сейчас занимает аналогичную должность в МЛС, покинул организацию.
Решение по Райли будет принято на ежегодном собрании учредителей Премьер-Лиги позже в этом месяце. Тогда же клубы обсудят судейство и работу системы VAR, которую Майк пытается приспособить с сезона 2018/19.
02.06.2022 09:00
Просмотров: 445
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Сиралекс снова взял всё в свои руки (и в рот)
(ответить)
Опа а вот и первое подписание тен хага для муму.
По протоптанной дорожке решил идти лысый, по канонам сафа
(ответить)
Хорошая новость для болельщиков Ливерпуля
(ответить)
САФ наротировал
(ответить)
Ну все, МЮ чемпион! 🤫😅😂
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий