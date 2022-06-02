"Ливерпуль" предложит новый контракт Кейта
"Ливерпуль" собирается предложить новый контракт полузащитнику Наби Кейта.
Ранее на текущей неделе во французской прессе появилась информация, что ПСЖ готов выложить около 42 миллионов фунтов за Кейта, у которого остается только один год по действующему контракту.
И так ожидая расставания с Алексом Окслейд-Чемберленом и, вероятно, Джеймсом Милнером, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что уход еще и Наби стал бы большим шоком для его команды.
Поэтому "красные" планируют не только сохранить 27-летнего гвинейца, но и продлить с ним сотрудничество, утверждает The Athletic.
Добавим, в сезоне 2021/22 Кейта сыграл 40 матчей за "Ливерпуль", забив четыре гола и отдав две результативные передачи.
02.06.2022 08:00
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нееееееет, за что юрген :(
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Мда, непонятно канеш зачем это
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Лучший 8 номер в истории Ливерпуля
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Да ну нах! Не, ну если некем заменить за 40 лямов, то деваться некуда.
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Каждое появление этого калеки в составе - это минус опыта Джонсу и Эллиоту
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Пора продавать, нельзя оставить.Слишком много времени уже прошло,есть кому заменить его со скамейки
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Продлить этого топаря!
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с ума сошли - сливать за любые деньги
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