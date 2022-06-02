"Ливерпуль" предложит новый контракт Кейта

Наби Кейта "Ливерпуль" собирается предложить новый контракт полузащитнику Наби Кейта.

Ранее на текущей неделе во французской прессе появилась информация, что ПСЖ готов выложить около 42 миллионов фунтов за Кейта, у которого остается только один год по действующему контракту.

И так ожидая расставания с Алексом Окслейд-Чемберленом и, вероятно, Джеймсом Милнером, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что уход еще и Наби стал бы большим шоком для его команды.

Поэтому "красные" планируют не только сохранить 27-летнего гвинейца, но и продлить с ним сотрудничество, утверждает The Athletic.

Добавим, в сезоне 2021/22 Кейта сыграл 40 матчей за "Ливерпуль", забив четыре гола и отдав две результативные передачи.


Метки Кейт, контракты, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2022 08:00

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  1. tursa 02.06.2022 10:02 # tursa
    нееееееет, за что юрген :(

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  2. true-manc 02.06.2022 09:32 # true-manc
    орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

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  3. gerrard08 02.06.2022 09:32 # gerrard08
    Мда, непонятно канеш зачем это

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  4. arsenverim 02.06.2022 09:31 # arsenverim
    Лучший 8 номер в истории Ливерпуля

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  5. sausage 02.06.2022 09:30 # sausage
    Да ну нах! Не, ну если некем заменить за 40 лямов, то деваться некуда.

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  6. recyjoed 02.06.2022 09:13 # recyjoed
    Каждое появление этого калеки в составе - это минус опыта Джонсу и Эллиоту

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  7. liverbro 02.06.2022 09:01 # liverbro
    Пора продавать, нельзя оставить.Слишком много времени уже прошло,есть кому заменить его со скамейки

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  8. high-malvern 02.06.2022 08:47 # high-malvern
    Продлить этого топаря!

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  9. vals1702 02.06.2022 08:31 # vals1702
    с ума сошли - сливать за любые деньги

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