Светская хроника за четверг

"Реал" планирует покупку Джуда Беллингем. "Бавария" нацелилась на Ромелу Лукаку. Алан Пардью покинул софийский ЦСКА. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Реал" планирует приобретение полузащитника дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джуда Беллингема на 2023 год. (Bild)



Нападающий Садио Мане действительно хочет покинуть "Ливерпуль" этим летом и надеется найти решение, которое устроит все стороны. "Бавария" — не единственный претендент на 30-летнего сенегальца. (Fabrizio Romano)



"Челси" инициировал переговоры с "Севильей" о покупке оцениваемого в 50 миллионов фунтов защитника Жюля Кунде. (Sport)



"Бавария" попытается заполучить нападающего "Челси" Ромелу Лукаку. (GiveMeSport)



"Манчестер Юнайтед" рассматривает полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича в качестве альтернативы Френки Де Йонгу из "Барселону". (GiveMeSport)



"Ювентус" уверен в подписании полузащитника Поля Погба, чей уход из "Юнайтед" свободным агентом был накануне подтвержден. (90min)



"Юнайтед" провел два раунда переговоров по защитнику "Браги" Давиду Карму, но в приоритете у "красных дьяволов" все-таки Юрриен Тимбер из "Аякса". (Manchester Evening News)



"Лидс" надеется предотвратить уход полузащитника Калвина Филлипса в "Манчестер Сити". (The Sun)



"Ньюкасл" опережает "Челси" в борьбе за полузащитника "Ювентуса" Адриена Рабьо, доступного за 13 миллионов фунтов. (Corriere Dello Sport)



"Ньюкасл" обсуждает покупку нападающего "Реймса" Уго Экитике за 25 млн. фунтов. (Daily Mail)



Экитике согласовал пятилетний контракт с "Ньюкаслом". (Fabrizio Romano)



"Астон Вилла", "Эвертон", "Вест Хэм", "Ньюкасл" и "Фулхэм" хотят защитника вылетевшего из Премьер-Лиги "Бернли" Джеймса Тарковски. (Daily Mirror)



"Эвертон" проявляет интерес к принадлежащему "Юнайтед" полузащитнику Джеймсу Гарнеру. (The Athletic)



Полузащитник "Спортинга" Жоау Палинья согласился перейти в "Вулверхэмптон" за 20 млн. фунтов. (The Sun)



"Вильярреал" продвигается в переговорах о покупке полузащитника "Тоттенхэма" Джовани Ло Чельсо. (Football Insider)



17-летний защитник Дин Хуйсен, который уже тренируется с "Ювентусом", привлек интерес большого клуба Премьер-Лиги. (Goal)



Другое



Карло Висенс остается в тренерском штабе Хоепа Гвардиолы в "Сити" после того, как его назначение рулевым "Хераклеса" сорвалось. (Manchester Evening News)



Алан Пардью покинул софийский ЦСКА спустя 34 дня после назначения главным тренером, отреагировав таким образом на расистские оскорбления в адрес своих игроков со стороны фанатов ЦСКА. (Daily Mirror)



Магазин виниловых пластинок Джонатана Мосса разнесли вандалы после противоречивого судейства арбитра в финале плей-офф Чемпионшипа между "Хаддерсфилдом" и "Ноттингем Форест". (The Sun)



Невеста Энди Кэрролла все-таки женится на экс-нападающем "Ливерпуля", хотя тот и был застукан в постели с двумя девушками. (The Sun)