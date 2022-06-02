"Вилла" завершила приобретение Диего Карлоса

"Астон Вилла" завершила приобретение защитника "Севильи" Диего Карлоса. Сделка оценивается в 26 миллионов фунтов.

О достигнутой договоренности с "Севильей" насчет трансфера Карлоса "Вилла" объявила еще в прошлый четверг. С тех пор Диего успел пройти медобследование и заключить четырехлетний контракт.



Сообщается, что 29-летний защитник, завоевавший со сборной Бразилии золотую медаль на Олимпийских играх 2020 года в Токио, официально присоединится к "вилланам" 10 июня.



Карлос провел в "Севилье" три сезона, в 2020 году став победителем Лиги Европы. До этого Диего поиграл за португальский "Эшторил" и французский "Нант".



"Я по-настоящему счастлив, потому что Премьер-Лига — одно из лучших соревнований. Я всегда хочу быть как можно полезнее для клуба и футболки, которую ношу".



"Я до сих пор не мог поверить в это, потому что я мечтал выступать в Премьер-Лиге. Сейчас мне предоставилась такая возможность, и я надеюсь выкладываться на 100 процентов и играть в свой лучший футбол", — сообщил Карлос.



Добавим, Карлос становится уже третьим новичком команды Стивена Джеррарда этим летом после полузащитников Филиппе Коутиньо и Бубакара Камара.