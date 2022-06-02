Ричардс: "Разочаровывающий сезон для "Ливерпуля"

Экс-защитник "Манчестер Сити" Мика Ричардс считает, что сезон 2021/22 сложился разочаровывающим образом для "Ливерпуля".

До последней недели сезона "Ливерпуль" претендовал на все четыре доступных трофея, но в итоге финишировал лишь с Кубком Англии и Кубком Лиги.



"Красные" уступили одно очко "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге и были биты "Реалом" в финале Лиги Чемпионов, поэтому Ричардс не может назвать этот сезон успешным для команды Юргена Клоппа.



"Поражение в финале Лиги Чемпионов означает, что это был разочаровывающий сезон. "Ливерпуль" был невероятен, но по-настоящему особенные трофеи — это титул и Лига Чемпионов".



"Если на столь поздней стадии сезона ты претендуешь на все четыре трофея и финишируешь с двумя — и это не титул и не Лига Чемпионов, — то это разочаровывающий сезон", — сообщил Ричардс BBC.