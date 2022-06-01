Пулишич задумывается об уходе из "Челси"

Вингер "Челси" Кристиан Пулишич задумывается об уходе из лондонского клуба этим летом.

Сезон 2021/22 сложился довольно разочаровывающим образом для Пулишича, который так и не смог застолбить за собой место в стартовом составе команды Томса Тухеля.



Из-за высокой конкуренции, травм и коронавируса Кристиан отметился только 13 появлениями в старте "Челси" в рамках Премьер-Лиги, и Goal утверждает, что эта ситуация наводит 23-летнего игрока сборной США на мысли о смене клуба.



Дело в том, что Пулишич не просто хочет играть больше, но также переживает за свое место в национальной команде в преддверии Чемпионата Мира 2022 года в Катаре.



"Естественно, прямо сейчас я сосредоточен лишь на сборной. Конечно, я хочу играть больше, я хочу как как можно дольше находиться на поле и быть как можно резче".



"Думаю, я все равно провел много матчей, но я всегда над чем-нибудь работаю и стремлюсь стать основным игроком на клубном уровне, чтобы быть как можно лучше готовым для сборной", — сообщил Пулишич.