Пулишич задумывается об уходе из "Челси"

Кристиан Пулишич Вингер "Челси" Кристиан Пулишич задумывается об уходе из лондонского клуба этим летом.

Сезон 2021/22 сложился довольно разочаровывающим образом для Пулишича, который так и не смог застолбить за собой место в стартовом составе команды Томса Тухеля.

Из-за высокой конкуренции, травм и коронавируса Кристиан отметился только 13 появлениями в старте "Челси" в рамках Премьер-Лиги, и Goal утверждает, что эта ситуация наводит 23-летнего игрока сборной США на мысли о смене клуба.

Дело в том, что Пулишич не просто хочет играть больше, но также переживает за свое место в национальной команде в преддверии Чемпионата Мира 2022 года в Катаре.

"Естественно, прямо сейчас я сосредоточен лишь на сборной. Конечно, я хочу играть больше, я хочу как как можно дольше находиться на поле и быть как можно резче".

"Думаю, я все равно провел много матчей, но я всегда над чем-нибудь работаю и стремлюсь стать основным игроком на клубном уровне, чтобы быть как можно лучше готовым для сборной", — сообщил Пулишич.


Метки Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2022 23:00

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Последние комментарии:




  1. skydreams 01.06.2022 23:56 # skydreams
    лямов за 50 можно слить как нех. правда вряд ли он кому интересен с такой игрой, как в последнем сезоне

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  2. chebrec 01.06.2022 23:56 # chebrec
    Так забивать нужно милок, когда перед воротами стоишь.

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  3. askarko 01.06.2022 23:21 # askarko
    очередной салах,дебрейне которого зачморили местные чмори

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  4. g3ndalf 01.06.2022 23:19 # g3ndalf
    гандон с метра в пустые не может попасть, о каком старте речь?

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