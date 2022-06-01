"Юнайтед" вступил в переговоры по Де Йонгу

"Манчестер Юнайтед" вступил в переговоры с "Барселоной" о покупке полузащитника Френки Де Йонга.

Буквально на днях Де Йонг заявил, что предпочитает остаться в "Барселоне", а главный тренер каталонцев Хави говорил, что хочет сохранить Френки.



Тем не менее, как утверждает The Guardian, "Юнайтед" все равно решился вступить в переговоры по 25-летнему игроку сборной Голландии, надеясь воспользоваться финансовыми затруднениями "Барселоны".



"Красные дьяволы" не могут предложить Де Йонгу Лигу Чемпионов, и это видится большим препятствием на пути к согласованию трансфера стоимость около 85 миллионов евро (72.4 млн. фунтов).