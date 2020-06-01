Менди обвинен в восьмом случае изнасилования

Крайний защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди был обвинен еще в одном случае изнасилования.

Как известно, в данный момент Менди и его подельник Луи Саа Маттури дожидаются 25 июля, когда начнется основной судебный процесс по их нашумевшему делу.



Однако следствие не дает Бенжамену заскучать, раз за разом ужесточая выдвигаемые обвинения. Как сообщает Sky Sports, недавно на 27-летнего француза поступила новая жалоба, из-за чего его вновь вызвали в суд.



Таким образом, в данный момент Менди обвиняется в восьми изнасилованиях, одном случае насильственных действий и одной попытке изнасилования в отношении семи различных женщин.



Добавим, в прошлом месяце Бенжамен полностью отверг вину. Не признает свою неправоту и Маттури.

