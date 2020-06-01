Менди обвинен в восьмом случае изнасилования

Бенжамен Менди Крайний защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди был обвинен еще в одном случае изнасилования.

Как известно, в данный момент Менди и его подельник Луи Саа Маттури дожидаются 25 июля, когда начнется основной судебный процесс по их нашумевшему делу.

Однако следствие не дает Бенжамену заскучать, раз за разом ужесточая выдвигаемые обвинения. Как сообщает Sky Sports, недавно на 27-летнего француза поступила новая жалоба, из-за чего его вновь вызвали в суд.

Таким образом, в данный момент Менди обвиняется в восьми изнасилованиях, одном случае насильственных действий и одной попытке изнасилования в отношении семи различных женщин.

Добавим, в прошлом месяце Бенжамен полностью отверг вину. Не признает свою неправоту и Маттури.


Метки Манчестер Сити, Менди, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2022 21:00

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Последние комментарии:




  1. apl-nash 01.06.2022 21:13 # apl-nash
    По-ходу сокамерников взялся насиловать

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  2. hunter022 01.06.2022 21:03 # hunter022
    А разве в Сити только восемь игроков?

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