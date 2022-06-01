PFA объявила номинантов на свои награды
Ассоциация профессиональных футболистов (Professional Footballers' Association) объявила имена номинантов на звание Игрока Года и молодого Игрока года по итогам сезона 2021/22.
Звание Игрока Года по версии PFA считается самой престижной индивидуальной наградой в английском футболе, поскольку ее обладателя определяют сами игроки посредством голосования.
На сей раз за приз поспорят Кевин Де Брюйне, чей "Манчестер Сити" выиграл Премьер-Лигу, Виргил Ван Дейк, Садио Мане и Мохамед Салах, чей "Ливерпуль" финишировал в одном очке позади чемпиона, также взяв Кубок Англии с Кубком Лиги, Криштиану Роналду, ставший лучшим бомбардиром "Манчестер Юнайтед" в 37 лет, а также Харри Кейн, который помог "Тоттенхэму" финишировать в топ-4.
На звание молодого Игрока Года были номинированы Фил Фоден из "Манчестер Сити", Конор Галлахер из "Кристал Пэлас", Рис Джеймс из "Челси", Джейкоб Рэмси из "Астон Виллы", а также Букайо Сака с Эмилем Смит-Роу из "Арсенала".
Добавим, победители будут объявлены во время 49-й ежегодной церемонии вручения наград PFA 9 июня.
01.06.2022 20:00
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19 век. Письмо Пушкина украинскому писателю Григорию Квитка: "Зачем мне унитаз, если в нем нет тебя"?
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Да ну нах эти номинации. Сегодня же футбол! На что смотреть будете, ноулайферы? Аргентина-Италия или как Роббо ест Ермолу?
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Остановитесь, не везите нас туда!
Украинские беженцы жалуются, что власти Болгарии приняли решение разместить их не в отелях, а в тюрьме за высокими заборами и колючей проволокой.
Весь мир с нами, говорили укропатриоты? Включите им Бутырку, Владимирский централ или голуби летят над нашей зоной — пусть привыкают. С новосельем!
Болгария
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Канадский журналист Нил Хауэр, работающий со стороны Украины: "Переписывался с украинским солдатом, которого я встретил в Славянске неделю или две назад. Он и его отряд вели боевые действия в Лимане"
–Мужик, надеюсь ты в порядке
–Привет, я ок, но лишь 4 человека остались из моего отряда
–Дерьмо. А сколько было до этого?
–60
Зрада!
Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что Варшава «прекратила бесплатно поставлять топливо в Украину». Схема «бензин в обмен на поцелуи» больше не работает. Теперь - только за бабки.
Это первая плохая для Киева новость. Вторая звучит так: Варшава осуществляет поставки на регулярной основе, однако приоритетным считает внутренний рынок. То есть в условиях нефтяного эмбарго всякого можно ждать от Варшавы. Например, дулю с маком.
Ну, и последнее заявление Анны Москвы, от которого почему-то хочется поржать: « Польша рассматривает Киев как партнёра, у которого наблюдается потенциал рынка».
То есть послали далеко и надолго, но при этом одобрительно потрепали по щеке.
#Польша
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Большой репортаж DW на английском языке о нацистах Азова
https://youtu.be/meWM4lChqy4
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Житель Карелии похитил бывшую жену и держал ее несколько дней в заколоченном курятнике
Житель Карелии похитил mufc1994 и держал ее несколько дней в заколоченном курятнике. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.
По сведениям издания, россиянин прожил в браке с женщиной десять лет, они воспитывали сына. Последние месяцы mufc1994 вернуться к нему, но она отказывалась, а позже сообщила, что встречается с другим мужчиной.
Это признание разозлило россиянина, он приехал к бывшей жене и силой увез ее к себе домой. mufc1994 тогда сбежала под предлогом того, что ей нужно забрать вещи для окончательного воссоединения.
Когда житель Карелии раскрыл обман, он поехал к экс-супруге с ножом, избил ее, запер в курятнике и заколотил вход в него досками. Однако вскоре россиянке удалось выбраться через чердак.
Сейчас в отношении жителя Карелии возбудили уголовное дело.
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Reuters: Украинские "единорожные" ЛГБТК-войска направляются на войну.
Издание рассказывает историю бойцов-добровольцев Александра Жухана и Антонины Романовой — ЛГБТК-пары.
"Члены #ЛГБТК-сообщества Украины, которые отправляются на войну, стали нашивать изображение мифического зверя на свои стандартные погоны чуть ниже национального флага", — пишет Reuters. Единорог — "символ их статуса как ЛГБТК-пары".
Издание бравирует тем, что с 2014 года "многие люди говорили, что в армии нет геев" — но вот же они, есть! И этим объясняется выбор единорога (помимо очевидной связи с гоморадугой) — это "«несуществующее» существо".
По словам Романовой, над ним (ней) никто не издевался, иногда даже использовали местоимение «она». Жухан же заявил: "меня беспокоит то, что в случае, если меня убьют во время этой войны, они не позволят Антонине похоронить меня так, как я хочу, чтобы меня похоронили… Они предпочли бы, чтобы моя мама похоронила меня со священником, читающим глупые молитвы... Но я атеист, и я этого не хочу".
"Все больше военных совершают каминг-ауты, открываются. Общество становится все более толерантным, инклюзивным, прогрессивным. Наши каминг-ауты делают его таким", — рассказывает глава объединения «украинские #ЛГБТ войска за равные права».
История с радужными ЛГБТК-единорогами продолжается. Элитные гей-подразделения из Украины отправляются на фронт. А оттуда с чистыми попками в плен, в Чечню на перевоспитание
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как же приятно ссать на бестолковки ватанам
В разных регионах Украины существует несколько десятков организаций, придерживающихся радикальных взглядов. Однако их численность и популярность невелики, подчеркивают эксперты.
"Они существуют, но в самой России есть по меньшей мере столько же ультраправых группировок, сколько и в Украине", - отмечает профессор Университета Санкт-Галлена в Швейцарии Ульрих Шмид, специализирующийся на изучении правых движений в Восточной Европе.
Одно из наиболее известных формирований существует на базе полка "Азов" (признан экстремистским и запрещен в России), который сейчас входит в структуру Национальной гвардии Украины. "Азов" изначально был создан как добровольческий батальон для борьбы с вооруженными сторонниками самопровозглашенных республик Донбасса, действовавших при поддержке России.
Сейчас "Азов" - это зонтичная структура, в которую входят и одноименный полк, и политическая партия "Национальный корпус", и молодежные организации, и охранные фирмы. В беседах с журналистами члены полка "Азов" неоднократно высказывали ультраправые взгляды, некоторые озвучивали идеи превосходства белой расы.
"Неонацисты в Украине, конечно, есть - любая "белая" страна имеет своих неонацистов. Имеют ли они какое-то политическое влияние в Украине? Нет, не имеют", - пояснил эксперт по радикальным правым партиям и движениям Европы Антон Шеховцов.
В 2020 году Служба безопасности Украины задержала херсонских неонацистов, которые "отмечали" день рождения Гитлера и подожгли синагогу. Их осудили на четыре года лишения свободы.
Заявления Путина о том, что власть на Украине контролируют неонацисты - "это вероломная инсинуация", подчеркивает специалист по изучению неонацизма в Восточной Европе профессор Шмид: "Это правда, что во время протестов на Евромайдане в 2013-м и 2014-м годах в Украине были активны отдельные крайне правые группы. Однако сегодня они играют второстепенную роль".
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объясните дауну на спермю1994, что никаких нациков у власти нет
Фашистская идеология в Украине напрямую запрещена законом, но даже правые и крайне правые партии, которые часто называются фашистскими российской пропагандой, не имеют сколь угодно значимой популярности.
В 2019 году украинские националистические партии и радикальные организации выдвинули единого кандидата на пост президента Украины. В итоге он набрал 1,6% голосов.
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КЕйн есть, Сона нет. Долбоебы островные.
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оруууууууууу
На кладбище Ульяновска с начала войны волонтёры обнаружили 42 могилы десантников, о смерти 21 из них не сообщалось публично
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Скотиши должны проходить плаксивых рагулей.
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Салах и Джеймс
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Убирают Януковича, марионетку путинскую, хуйло чтобы не проебать Донбасс захватывает там власть своими людьми, не спрашивая людей ни о чем, но тупая свинособака с 0 iq на муфк пишет, что
01.06.2022 18:22 #
mufc1994
Додик, люди Донбасса не захотели поддерживать нацисткую хунту, совершившую переворот.
Источник: http://fapl.ru/posts/93507/?c=1
Долбаеб комнатный, тебе лечиться нужно, ты там был блять, что ты утверждаешь такое? У тебя уже крыша едет, видимо ты по жизни тупо мышь, которая не может все свои мысли высказать близким и заходишь сюда вываливать всё дерьмо, которое у тебя накопилось за эти годы.
Источник: http://fapl.ru/posts/93507/?c=1
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А где Сон? Лол.
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КОРОЛЬ КЕВИН И ПРИНЦ ФОДЕН должны забирать
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