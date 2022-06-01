PFA объявила номинантов на свои награды

Ассоциация профессиональных футболистов (Professional Footballers' Association) объявила имена номинантов на звание Игрока Года и молодого Игрока года по итогам сезона 2021/22.

Звание Игрока Года по версии PFA считается самой престижной индивидуальной наградой в английском футболе, поскольку ее обладателя определяют сами игроки посредством голосования.



На сей раз за приз поспорят Кевин Де Брюйне, чей "Манчестер Сити" выиграл Премьер-Лигу, Виргил Ван Дейк, Садио Мане и Мохамед Салах, чей "Ливерпуль" финишировал в одном очке позади чемпиона, также взяв Кубок Англии с Кубком Лиги, Криштиану Роналду, ставший лучшим бомбардиром "Манчестер Юнайтед" в 37 лет, а также Харри Кейн, который помог "Тоттенхэму" финишировать в топ-4.



На звание молодого Игрока Года были номинированы Фил Фоден из "Манчестер Сити", Конор Галлахер из "Кристал Пэлас", Рис Джеймс из "Челси", Джейкоб Рэмси из "Астон Виллы", а также Букайо Сака с Эмилем Смит-Роу из "Арсенала".



Добавим, победители будут объявлены во время 49-й ежегодной церемонии вручения наград PFA 9 июня.







