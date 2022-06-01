Грановская, вероятно, покинет "Челси" в августе
Директор "Челси" Марина Грановская, вероятно, покинет лондонский клуб в августе, и замена ей уж найдена.
Ранее ожидалось, что Грановская и президент "синих" Брюс Бак сохранят свои посты при новом владельце клуба Тодде Бели.
Однако немецкое издание Bild утверждает, что в конце летнего трансферного окна спортивный директор "Атлетико" Андреа Берта займет место Марины.
Грановская трудится на "Челси" с 2010 года, в 2013 войдя в совет директоров. А уже в 2014 Марина полностью взяла на себя согласование трансферов и контрактов.
Грановская, как и Бак, считалась доверенным лицом предыдущего владельца "Челси" Романа Абрамовича, с которым и Марина, и Брюс успели поработать еще до своего прихода в лондонский клуб.
01.06.2022 19:00
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Тренды в мире поменялись. По мнению нового руководства Челси, Андреа Берта с успехом заменит рот Марины.
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норм милфа
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Мммм, какая девушка!!!
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