Грановская, вероятно, покинет "Челси" в августе

Директор "Челси" Марина Грановская, вероятно, покинет лондонский клуб в августе, и замена ей уж найдена.

Ранее ожидалось, что Грановская и президент "синих" Брюс Бак сохранят свои посты при новом владельце клуба Тодде Бели.



Однако немецкое издание Bild утверждает, что в конце летнего трансферного окна спортивный директор "Атлетико" Андреа Берта займет место Марины.



Грановская трудится на "Челси" с 2010 года, в 2013 войдя в совет директоров. А уже в 2014 Марина полностью взяла на себя согласование трансферов и контрактов.



Грановская, как и Бак, считалась доверенным лицом предыдущего владельца "Челси" Романа Абрамовича, с которым и Марина, и Брюс успели поработать еще до своего прихода в лондонский клуб.