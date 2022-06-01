Грановская, вероятно, покинет "Челси" в августе

Марина Грановская Директор "Челси" Марина Грановская, вероятно, покинет лондонский клуб в августе, и замена ей уж найдена.

Ранее ожидалось, что Грановская и президент "синих" Брюс Бак сохранят свои посты при новом владельце клуба Тодде Бели.

Однако немецкое издание Bild утверждает, что в конце летнего трансферного окна спортивный директор "Атлетико" Андреа Берта займет место Марины.

Грановская трудится на "Челси" с 2010 года, в 2013 войдя в совет директоров. А уже в 2014 Марина полностью взяла на себя согласование трансферов и контрактов.

Грановская, как и Бак, считалась доверенным лицом предыдущего владельца "Челси" Романа Абрамовича, с которым и Марина, и Брюс успели поработать еще до своего прихода в лондонский клуб.


Метки Бели, Берта, Грановская, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2022 19:00

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  1. high-malvern 01.06.2022 19:38 # high-malvern
    Тренды в мире поменялись. По мнению нового руководства Челси, Андреа Берта с успехом заменит рот Марины.

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  2. narcot 01.06.2022 19:20 # narcot
    норм милфа

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  3. bvcxz 01.06.2022 19:18 # bvcxz
    Мммм, какая девушка!!!

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