"Ливерпуль" может никого не купить на замену Мане

В "Ливерпуле" допускают, что не купят другого нападающего в случае ухода Садио Мане этим летом.

Поле возвращения с триумфального для сборной Сенегала Кубка Африки Мане забил 13 голов во второй половине сезона, чем помог "Ливерпулю" завоевать два трофея, остановившись в шаге от еще двух.



Однако сейчас у Садио остается только один год по контракту, и 30-летний сенегалец всерьез помышляет об уходе из мерсисайдского клуба.



За ситуацией вокруг Мане наблюдает ПСЖ, но главным претендентом на Садио все же является "Бавария". Как утверждает Daily Mail, вариант с Мюнхеном выглядит привлекательно для экс-игрока "Саутгемптона".



Пресса вовсю спекулирует о том, кто может заменить Мане в команде Юргена Клоппа. С этой ролью связывают Усмана Дембеле из "Барселоны", Арно Данжуму из "Вильярреала", Сержа Гнабри из "Баварии" и Кристиана Пулишича из "Челси".



Впрочем, "Ливерпуль" только в январе потратился на Луиса Диаса, вдобавок из "Фулхэма" переходит перспективный Фабиу Карвалью, поэтому "красные" могут отказаться от приглашения еще одного нападающего летом.