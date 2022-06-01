"Ливерпуль" может никого не купить на замену Мане

Садио Мане В "Ливерпуле" допускают, что не купят другого нападающего в случае ухода Садио Мане этим летом.

Поле возвращения с триумфального для сборной Сенегала Кубка Африки Мане забил 13 голов во второй половине сезона, чем помог "Ливерпулю" завоевать два трофея, остановившись в шаге от еще двух.

Однако сейчас у Садио остается только один год по контракту, и 30-летний сенегалец всерьез помышляет об уходе из мерсисайдского клуба.

За ситуацией вокруг Мане наблюдает ПСЖ, но главным претендентом на Садио все же является "Бавария". Как утверждает Daily Mail, вариант с Мюнхеном выглядит привлекательно для экс-игрока "Саутгемптона".

Пресса вовсю спекулирует о том, кто может заменить Мане в команде Юргена Клоппа. С этой ролью связывают Усмана Дембеле из "Барселоны", Арно Данжуму из "Вильярреала", Сержа Гнабри из "Баварии" и Кристиана Пулишича из "Челси".

Впрочем, "Ливерпуль" только в январе потратился на Луиса Диаса, вдобавок из "Фулхэма" переходит перспективный Фабиу Карвалью, поэтому "красные" могут отказаться от приглашения еще одного нападающего летом.


Метки Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2022 18:00

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  1. ensiferum 01.06.2022 19:40 # ensiferum
    Занятная новость, а на замене Ориги?

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  2. kos9k 01.06.2022 19:20 # kos9k
    Диас изначально и был заменой на случай ухода Мане/Салаха

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  3. slash-lfc 01.06.2022 18:53 # slash-lfc
    Потому что Кадио незаменим!

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