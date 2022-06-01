Беллингем: "После тех пенальти мы стали просто черными"
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем вспомнил, каким оскорблениям подверглись трое его партнеров по сборной Англии после поражения от Италии в финале Евро-2020.
Прошлым летом англичане уступили итальянцам на "Уэмбли" только в серии послематчевых пенальти. Тогда реализовать 11-метровые в составе родоначальников футбола не смогли Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сако.
Эти трое темнокожих игроков подверглись массовым расистским оскорблениям в социальных сетях после финала, что шокировало Беллингема.
"Ты смотришь на наш путь к финалу и можешь почувствовать, что это сплотило всю страну. Но стоило им оступиться при исполнении пенальти, как они перестали быть англичанами и стали просто черными".
"Каждый может оступиться при исполнении пенальти. Каждый может совершить ошибку в процессе, кем бы он ни работал. Но такого рода критика... Такого никогда не должно происходить. Они люди", — цитирует Беллингема Goal.
01.06.2022 17:00
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Довольно странное у него отношение к черным
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