Беллингем: "После тех пенальти мы стали просто черными"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем вспомнил, каким оскорблениям подверглись трое его партнеров по сборной Англии после поражения от Италии в финале Евро-2020.

Прошлым летом англичане уступили итальянцам на "Уэмбли" только в серии послематчевых пенальти. Тогда реализовать 11-метровые в составе родоначальников футбола не смогли Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сако.



Эти трое темнокожих игроков подверглись массовым расистским оскорблениям в социальных сетях после финала, что шокировало Беллингема.



"Ты смотришь на наш путь к финалу и можешь почувствовать, что это сплотило всю страну. Но стоило им оступиться при исполнении пенальти, как они перестали быть англичанами и стали просто черными".



"Каждый может оступиться при исполнении пенальти. Каждый может совершить ошибку в процессе, кем бы он ни работал. Но такого рода критика... Такого никогда не должно происходить. Они люди", — цитирует Беллингема Goal.