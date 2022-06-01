Зума приговорен к 180 часам общественных работ
Защитник "Вест Хэма" Курт Зума был приговорен к 180 часам общественных работ в качестве наказания за жестокое обращение с животным.
Напомним, ранее Зума был оштрафован на две недельных зарплаты и лишился персонального спонсора после того, как в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой Курт лупит свою кошку.
Сегодня суд вынес свой вердикт по этому делу, приговорив признавшего свою вину Зума к общественным работам, которые необходимо выполнить в течение 12 месяцев.
Также Курт был оштрафован на 9,000 фунтов, а сверх этого 27-летнему французу было запрещено заводить кошек до 2027 года, сообщает Sky Sports.
Младший брат "молотобойца" Йоан Зума, снявший это видео, был наказан 140 часами общественных работ.
01.06.2022 16:00
Просмотров: 222
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Двойные стандарты у англичан во всём - гей-парады, пидерастия цветёт полным цветом, в Лондоне особенно, а как каминаутнуться кому-то из футболистов - то пздц героизм, будто хохол против Сармата вышел биться с ППШ. Футболисты встают на колено перед каждым матчем, блм, хуё-моё, а как кота отпиздить, так нельзя( Я думал там неграм всё можно.
(ответить)
забавно то, что его брат по сути и обеспечил всю доказательную базу по делу своим видео, а в итоге и его наказали)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий