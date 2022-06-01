Зума приговорен к 180 часам общественных работ

Курт Зума Защитник "Вест Хэма" Курт Зума был приговорен к 180 часам общественных работ в качестве наказания за жестокое обращение с животным.

Напомним, ранее Зума был оштрафован на две недельных зарплаты и лишился персонального спонсора после того, как в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой Курт лупит свою кошку.

Сегодня суд вынес свой вердикт по этому делу, приговорив признавшего свою вину Зума к общественным работам, которые необходимо выполнить в течение 12 месяцев.

Также Курт был оштрафован на 9,000 фунтов, а сверх этого 27-летнему французу было запрещено заводить кошек до 2027 года, сообщает Sky Sports.

Младший брат "молотобойца" Йоан Зума, снявший это видео, был наказан 140 часами общественных работ.


Метки Вест Хэм, Зума, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2022 16:00

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  1. sausage 01.06.2022 16:09 # sausage
    Двойные стандарты у англичан во всём - гей-парады, пидерастия цветёт полным цветом, в Лондоне особенно, а как каминаутнуться кому-то из футболистов - то пздц героизм, будто хохол против Сармата вышел биться с ППШ. Футболисты встают на колено перед каждым матчем, блм, хуё-моё, а как кота отпиздить, так нельзя( Я думал там неграм всё можно.

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  2. danilych89 01.06.2022 16:04 # danilych89
    забавно то, что его брат по сути и обеспечил всю доказательную базу по делу своим видео, а в итоге и его наказали)

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