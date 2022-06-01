Зума приговорен к 180 часам общественных работ

Защитник "Вест Хэма" Курт Зума был приговорен к 180 часам общественных работ в качестве наказания за жестокое обращение с животным.

Напомним, ранее Зума был оштрафован на две недельных зарплаты и лишился персонального спонсора после того, как в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой Курт лупит свою кошку.



Сегодня суд вынес свой вердикт по этому делу, приговорив признавшего свою вину Зума к общественным работам, которые необходимо выполнить в течение 12 месяцев.



Также Курт был оштрафован на 9,000 фунтов, а сверх этого 27-летнему французу было запрещено заводить кошек до 2027 года, сообщает Sky Sports.



Младший брат "молотобойца" Йоан Зума, снявший это видео, был наказан 140 часами общественных работ.