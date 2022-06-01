Магуайр: "Это был тяжелый сезон"
Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр признал, что его игра в завершившемся сезоне оставляла желать лучшего.
В сезоне 2021/22 только семь команд пропустили в Премьер-Лиге голов больше, чем финишировавший шестым "Юнайтед". На протяжении кампании Магуайр регулярно подвергался критике.
Самый дорогой защитник в мире признает, что был не на высоте, но обещает правильно отреагировать на замечания в свой адрес.
"Да, это был тяжелый сезон — не буду скрывать этого. Я свой самый главный критик. И хотя вокруг у меня полно критиков, я по-прежнему свой главный критик".
"Но каждый день я стараюсь прибавить. Конечно, этот сезон стал вызовом для моей карьеры. Но карьера длится 10-15 лет, и если ты хочешь выступать на топ-уровне, то должен преодолевать взлеты и падения", — цитирует Магуайра BBC.
01.06.2022 15:00
Просмотров: 457
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Харии Магваер!!!!!Been spendin' most their lives livin' in the gangsta's paradise
(ответить)
что было тяжелого, братан? Слишком много рефлексии, ты защитник центральный ёмана
(ответить)
Свою тупость и неповоротливость трудно преодолеть так шта иди нахуй клоун блять
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий