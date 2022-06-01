Магуайр: "Это был тяжелый сезон"

Харри Магуайр Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр признал, что его игра в завершившемся сезоне оставляла желать лучшего.

В сезоне 2021/22 только семь команд пропустили в Премьер-Лиге голов больше, чем финишировавший шестым "Юнайтед". На протяжении кампании Магуайр регулярно подвергался критике.

Самый дорогой защитник в мире признает, что был не на высоте, но обещает правильно отреагировать на замечания в свой адрес.

"Да, это был тяжелый сезон — не буду скрывать этого. Я свой самый главный критик. И хотя вокруг у меня полно критиков, я по-прежнему свой главный критик".

"Но каждый день я стараюсь прибавить. Конечно, этот сезон стал вызовом для моей карьеры. Но карьера длится 10-15 лет, и если ты хочешь выступать на топ-уровне, то должен преодолевать взлеты и падения", — цитирует Магуайра BBC.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. yxaxaxaxaxa 01.06.2022 15:19 # yxaxaxaxaxa
    Харии Магваер!!!!!Been spendin' most their lives livin' in the gangsta's paradise

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  2. breadpeat 01.06.2022 15:14 # breadpeat
    что было тяжелого, братан? Слишком много рефлексии, ты защитник центральный ёмана

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  3. mancunia-planet 01.06.2022 15:03 # mancunia-planet
    Свою тупость и неповоротливость трудно преодолеть так шта иди нахуй клоун блять

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