Магуайр: "Это был тяжелый сезон"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр признал, что его игра в завершившемся сезоне оставляла желать лучшего.

В сезоне 2021/22 только семь команд пропустили в Премьер-Лиге голов больше, чем финишировавший шестым "Юнайтед". На протяжении кампании Магуайр регулярно подвергался критике.



Самый дорогой защитник в мире признает, что был не на высоте, но обещает правильно отреагировать на замечания в свой адрес.



"Да, это был тяжелый сезон — не буду скрывать этого. Я свой самый главный критик. И хотя вокруг у меня полно критиков, я по-прежнему свой главный критик".



"Но каждый день я стараюсь прибавить. Конечно, этот сезон стал вызовом для моей карьеры. Но карьера длится 10-15 лет, и если ты хочешь выступать на топ-уровне, то должен преодолевать взлеты и падения", — цитирует Магуайра BBC.