ПСЖ заинтересован в Наби Кейта

ПСЖ проявляет интерес к полузащитнику "Ливерпуля" Наби Кейта.

В 2018 году "Ливерпуль" заплатил "РБ Лейпциг" 52 миллиона фунтов за Кейта, однако Наби, несмотря на отдельные яркие матчи, так и не заиграл на стабильно высоком уровне.



Сейчас у Кейта остается всего один год по контракту, чем надеется воспользоваться ПСЖ, только прошлым летом переманивший из мерсисайдского клуба Джорджиньо Вейналдума.



Как утверждает французское издание iMedias, чемпионы французской Лиги 1 готовы заплатить 42 млн. фунтов за 27-летнего гвинейца.



Ожидается, что этим летом ПСЖ сменит своего спортивного директора, назначив Луиша Кампуша вместо Леонардо, и приглашение Кейта как раз является частью планов португальского трансферного гуру.