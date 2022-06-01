ПСЖ заинтересован в Наби Кейта
ПСЖ проявляет интерес к полузащитнику "Ливерпуля" Наби Кейта.
В 2018 году "Ливерпуль" заплатил "РБ Лейпциг" 52 миллиона фунтов за Кейта, однако Наби, несмотря на отдельные яркие матчи, так и не заиграл на стабильно высоком уровне.
Сейчас у Кейта остается всего один год по контракту, чем надеется воспользоваться ПСЖ, только прошлым летом переманивший из мерсисайдского клуба Джорджиньо Вейналдума.
Как утверждает французское издание iMedias, чемпионы французской Лиги 1 готовы заплатить 42 млн. фунтов за 27-летнего гвинейца.
Ожидается, что этим летом ПСЖ сменит своего спортивного директора, назначив Луиша Кампуша вместо Леонардо, и приглашение Кейта как раз является частью планов португальского трансферного гуру.
01.06.2022 14:00
Просмотров: 390
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Самый конченный игрок...
Не стоит и 10 лямов
(ответить)
Жаль источник конченый. Лямов за 25 эту дичь было бы збс пихнуть.
(ответить)
https://www.google.ca/travel/trips/s/UgxeEEIgmwz19E9Vu6d4AaABLKgB7-DQDw
https://www.google.ca/travel/trips/s/UgzPRTHRO7-e8d2OWtp4AaABLKgBr_LOBg
https://pastelink.net/tb49tmu4
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий