"Вулверхэмптон" ожидает интереса топ-клубов к Невешу
Технический директор "Вулверхэмптона" Скотт Селларс заявил, что его клуб ожидает большого интереса к своему полузащитнику Рубену Невешу этим летом.
Невеш, выступающий за "волков" после своего перехода из "Порту" за 16 миллионов фунтов в 2017 году, называется трансферной целью для "Манчестер Юнайтед", "Арсенала" и "Барселоны".
На "Молинью" совершенно не удивлены интересом к Рубену и открыты к продаже 25-летнего португальца, чтобы вырученными деньгами поддержать главного тренера Бруну Лаже.
"В идеале мы бы хотели сохранить его. Но в то же время я реально смотрю на вещи, и когда ты обладаешь выдающимся игроком, то топ-клубы будут пытаться воспользоваться ситуацией", — цитирует Селларса BBC.
01.06.2022 13:00
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Последние комментарии:
вот нафиг этот тчуамени из монако если в своей лиге есть свои пахари как невеш например, просто дайте 50 лямов волкам и есть свежий игрок, а кейта и окса может слить потом даже обратно в вулвз
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