"Вулверхэмптон" ожидает интереса топ-клубов к Невешу

Технический директор "Вулверхэмптона" Скотт Селларс заявил, что его клуб ожидает большого интереса к своему полузащитнику Рубену Невешу этим летом.

Невеш, выступающий за "волков" после своего перехода из "Порту" за 16 миллионов фунтов в 2017 году, называется трансферной целью для "Манчестер Юнайтед", "Арсенала" и "Барселоны".



На "Молинью" совершенно не удивлены интересом к Рубену и открыты к продаже 25-летнего португальца, чтобы вырученными деньгами поддержать главного тренера Бруну Лаже.



"В идеале мы бы хотели сохранить его. Но в то же время я реально смотрю на вещи, и когда ты обладаешь выдающимся игроком, то топ-клубы будут пытаться воспользоваться ситуацией", — цитирует Селларса BBC.