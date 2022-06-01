Хаманн: "Тиаго — один из самых переоцененных игроков в европейском футболе"

Экс-полузащитник "Ливерпуля" Дитмар Хаманн назвал Тиаго Алькантару из "Ливерпуля" "одним из самых переоцененных игроков в европейском футболе".

Тиго исполнял ключевую роль в команде Юргена Клоппа в этом сезоне, поспособствовав завоеванию Кубка Англии и Кубка Лиги.



Однако игра 31-летнего испанца в больших матчах вроде финала Лиги Чемпионов против "Реала" совершенно не впечатлила Хаманн.



"На мой взгляд, "красным" нужно слегка модернизировать свою команду, особенно в полузащите".



"Я не понимаю этого "хайпа" насчет Тиаго. На мой взгляд, он один из самых переоцененных игроков в европейском футболе".



"Когда дела идут хорошо и ты много владеешь мячом, то он хороший игрок, но когда тебе приходится несладко, его не видно".



"Если тебе нужен тот, кто будет задавать тон, то он не годится".



"Кейта я тоже разочарован, но Хендерсон трудяга. Им нужен игрок, который будет делать разницу и давать команде нечто особенное", — сообщил Хаманн Sky Sport Germany.