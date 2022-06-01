Хаманн: "Тиаго — один из самых переоцененных игроков в европейском футболе"
Экс-полузащитник "Ливерпуля" Дитмар Хаманн назвал Тиаго Алькантару из "Ливерпуля" "одним из самых переоцененных игроков в европейском футболе".
Тиго исполнял ключевую роль в команде Юргена Клоппа в этом сезоне, поспособствовав завоеванию Кубка Англии и Кубка Лиги.
Однако игра 31-летнего испанца в больших матчах вроде финала Лиги Чемпионов против "Реала" совершенно не впечатлила Хаманн.
"На мой взгляд, "красным" нужно слегка модернизировать свою команду, особенно в полузащите".
"Я не понимаю этого "хайпа" насчет Тиаго. На мой взгляд, он один из самых переоцененных игроков в европейском футболе".
"Когда дела идут хорошо и ты много владеешь мячом, то он хороший игрок, но когда тебе приходится несладко, его не видно".
"Если тебе нужен тот, кто будет задавать тон, то он не годится".
"Кейта я тоже разочарован, но Хендерсон трудяга. Им нужен игрок, который будет делать разницу и давать команде нечто особенное", — сообщил Хаманн Sky Sport Germany.
01.06.2022 10:00
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Последние комментарии:
Херню сказал Хаманн. Еще по прошлому сезону еще как-то можно былоб доебаться, в этом же он делает на поле почти все - и созидает, и разбивает и борется, даже физику подтянул. Ну и хз кто так же естественно и непринужденно у нас еще может пасовать между линиями вперед с обострением.
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Тут сыглы. Большая надежда была на Кейта, но он оказался гораздо хуже Кюйта
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"Когда дела идут хорошо и ты много владеешь мячом, то он хороший игрок, но когда тебе приходится несладко, его не видно".
и я того же мнения
в барсе и баварии легко катать в пз
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Клуб страдал проблемой вскрытия автобусов, поэтому Вейналдума отпустили, имея в составе Тьяго. Как раз это проблему Тьяго и решил.
Согласен с матчем против Реала, Тьяго его провёл не лучшим образом. Скорее всего полученная накануне травма повлияла на его игру. Перед финалом ходили слухи, что в старте выйдет Кейта.
На днях Джеррард уже сказал о типе игрока, в котором нуждается Ливерпуль. Хамман выразил ту же самую мысль издалёка.
Задача на летнее ТО проста - нужен ЦПЗ креативного плана с умением забивать голы. Возможно, нужно будет и два игрока, всё будет зависеть от судьбы АОЧ и Кейта.
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Много негативных новостей про Великий ЛФК от михужлы, особенно после финала ЛЧ. Кто по национальности одмен?
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Как все зеропуки и клап
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