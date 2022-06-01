Хаманн: "Тиаго — один из самых переоцененных игроков в европейском футболе"

Тиаго Алькантара Экс-полузащитник "Ливерпуля" Дитмар Хаманн назвал Тиаго Алькантару из "Ливерпуля" "одним из самых переоцененных игроков в европейском футболе".

Тиго исполнял ключевую роль в команде Юргена Клоппа в этом сезоне, поспособствовав завоеванию Кубка Англии и Кубка Лиги.

Однако игра 31-летнего испанца в больших матчах вроде финала Лиги Чемпионов против "Реала" совершенно не впечатлила Хаманн.

"На мой взгляд, "красным" нужно слегка модернизировать свою команду, особенно в полузащите".

"Я не понимаю этого "хайпа" насчет Тиаго. На мой взгляд, он один из самых переоцененных игроков в европейском футболе".

"Когда дела идут хорошо и ты много владеешь мячом, то он хороший игрок, но когда тебе приходится несладко, его не видно".

"Если тебе нужен тот, кто будет задавать тон, то он не годится".

"Кейта я тоже разочарован, но Хендерсон трудяга. Им нужен игрок, который будет делать разницу и давать команде нечто особенное", — сообщил Хаманн Sky Sport Germany.


Метки Алькантара, Ливерпуль, Хаманн

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2022 10:00

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  1. gerrard08 01.06.2022 10:57 # gerrard08
    Херню сказал Хаманн. Еще по прошлому сезону еще как-то можно былоб доебаться, в этом же он делает на поле почти все - и созидает, и разбивает и борется, даже физику подтянул. Ну и хз кто так же естественно и непринужденно у нас еще может пасовать между линиями вперед с обострением.

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  2. apl-nash 01.06.2022 10:53 # apl-nash
    Тут сыглы. Большая надежда была на Кейта, но он оказался гораздо хуже Кюйта

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  3. ooaaaa 01.06.2022 10:36 # ooaaaa
    "Когда дела идут хорошо и ты много владеешь мячом, то он хороший игрок, но когда тебе приходится несладко, его не видно".

    и я того же мнения

    в барсе и баварии легко катать в пз

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  4. liverpool888 01.06.2022 10:30 # liverpool888
    Клуб страдал проблемой вскрытия автобусов, поэтому Вейналдума отпустили, имея в составе Тьяго. Как раз это проблему Тьяго и решил.
    Согласен с матчем против Реала, Тьяго его провёл не лучшим образом. Скорее всего полученная накануне травма повлияла на его игру. Перед финалом ходили слухи, что в старте выйдет Кейта.
    На днях Джеррард уже сказал о типе игрока, в котором нуждается Ливерпуль. Хамман выразил ту же самую мысль издалёка.
    Задача на летнее ТО проста - нужен ЦПЗ креативного плана с умением забивать голы. Возможно, нужно будет и два игрока, всё будет зависеть от судьбы АОЧ и Кейта.

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  5. electric 01.06.2022 10:04 # electric
    Много негативных новостей про Великий ЛФК от михужлы, особенно после финала ЛЧ. Кто по национальности одмен?

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  6. narcot 01.06.2022 10:00 # narcot
    Как все зеропуки и клап

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