Нуньес заинтересован в переходе в "Юнайтед"

Дарвин Нуньес Нападающий "Бенфики" Дарвин Нуньес заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед".

Приглашение нападающего является одним из приоритетов для нового главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага на летнее окно, и talkSPORT может подтвердить, что "красные дьяволы" уже работают над трансфером Нуньеса.

22-летний уругваец, забивший 34 гола в этом сезоне во всех соревнованиях, хочет выступать в Лиге Чемпионов, однако проект Тен Хага выглядит для него привлекательно.

Нуньес также вызывает интерес со стороны "Реала" и "Тоттенхэма", а "Бенфика" установила за своего бомбардира, отличившегося в обоих матча 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля", цену в 68 миллионов фунтов.


Метки Бенфика, Манчестер Юнайтед, Нуньес

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2022 09:00

Количество просмотров Просмотров: 193



Поиск: