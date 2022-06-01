Данжума знает, что им интересуется "Ливерпуль"

Вингер "Вильярреала" Арно Данжума заявил, что осведомлен об интересе "Ливерпуля".

Согласно слухам, "Ливерпуль" рассматривает Данжуму в качестве возможной замены для Садио Мане, который помышляет о переходе в "Баварию".



Также Арно сватают в "Манчестер Юнайтед", и теперь, когда сезон завершился, 25-летний голландец готов к диалогу.



"Мне сообщили, что "Ливерпуль" внимательно следит за мной".



"Я никогда не контактировал с другими клубами по ходу сезона или вроде того — я всегда вхожу в курс дел после окончания сезона".



"Я никогда не буду лгать, и я думаю, это плохое качество, если ты не амбициозен. Если обратится клуб, который предложит мне платформу лучше в спортивном отношении, я всегда буду готов рассмотреть это", — поведал Данжума Ziggo Sport.