Данжума знает, что им интересуется "Ливерпуль"
Вингер "Вильярреала" Арно Данжума заявил, что осведомлен об интересе "Ливерпуля".
Согласно слухам, "Ливерпуль" рассматривает Данжуму в качестве возможной замены для Садио Мане, который помышляет о переходе в "Баварию".
Также Арно сватают в "Манчестер Юнайтед", и теперь, когда сезон завершился, 25-летний голландец готов к диалогу.
"Мне сообщили, что "Ливерпуль" внимательно следит за мной".
"Я никогда не контактировал с другими клубами по ходу сезона или вроде того — я всегда вхожу в курс дел после окончания сезона".
"Я никогда не буду лгать, и я думаю, это плохое качество, если ты не амбициозен. Если обратится клуб, который предложит мне платформу лучше в спортивном отношении, я всегда буду готов рассмотреть это", — поведал Данжума Ziggo Sport.
01.06.2022 08:00
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