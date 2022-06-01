"Челси" возобновил интерес к Десту

Сержиньо Дест "Челси" возобновил свой интерес к крайнему защитнику "Барселоны" и сборной США Сержиньо Десту.

Обычно Дест действует на правом фланге обороны, но также способен сыграть на левом, и эта универсальность 21-летнего американца нравится главному тренеру "Челси" Томасу Тухелю, над которым нависла угроза лишиться Маркоса Алонсо и Сесара Аспиликуэты в это межсезонье.

В услугах Алонсо и Аспиликуэты как раз заинтересована "Барселона", однако у каталонского клуба нет денег на их покупку — выходом может стать обмен на Деста с доплатой со стороны "синих".

Как утверждает Daily Mail, "Челси" следит за Дестом еще со времен выступлений того за "Аякс". В январе "синие" тоже задумывались о приглашении Сержиньо.


Метки Барселона, Дест, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2022 07:00

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