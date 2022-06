Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" хочет переманить Мейсона Маунта. "Реал" поборется за Рахима Стерлинга. Кевин Де Брюйне получил тренерскую лицензию. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Барселона" готова отпустить своего защитника Клемана Лангле в аренду в один из клубов Премьер-Лиги. (Sport)



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заинтересован в полузащитнике "Челси" Мейсоне Маунте. (The Sun)



ПСЖ выбыл из борьбы за полузащитника "Юнайтед" Поля Погба, и тот, вероятно, свободным агентом вернется в "Ювентус". (Calciomercato)



Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт стал целью для "Ювентуса". (Corriere dello Sport)



"Реал" вступил в борьбу за вингера "Сити" Рахима Стерлинга. (The Guardian)



25-летний нападающий "Ренна" Мартен Терье может заменить Садио Мане в "Ливерпуле". (Daily Mirror)



"Ливерпуль" обходит "Лидс" в борьбе за 18-летнего защитника "Абердина" Калвина Рэмси. (Leeds Live)



"Арсенал" по-прежнему хочет полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса, на которого также претендуют два других клуба. (Fabrizio Romano)



"Ньюкасл", "Лестер", "Атлетико" и "Наполи" сделали запросы насчет защитника "Арсенала" Вильяма Салиба. (L'Equipe)



Плеймейкер Мигель Альмирон не покинет "Ньюкасл" этим летом. (Chronicle Live)



"Вест Хэм" близок к покупке Найефа Агерда, предложив за марокканского защитника "Ренна" 30 миллионов фунтов. (The Guardian)



"Вест Хэм" выкупит голкипера Альфонса Ареоля у ПСЖ за 7.6 млн. фунтов. (The Sun)



Главный тренер "Барселоны" Хави провел переговоры с полузащитником "Вулверхэмптона" Рубеном Диашем. (Sport)



"Тоттенхэму" придется выложить 54 млн. фунтов ради защитника "Интера" Алессандро Бастони. (Daily Express)



"Тоттенхэм" будет сражаться за крайнего защитника Джеда Спенса, принадлежащего "Мидлсбро". (The Telegraph)



Грузинский голкипер "Валенсии" Георгий Мамардашвили находится на радаре у "Тоттенхэма". (Marca)



"Лидс" и дортмундская "Боруссия" сражаются за правого защитника "Ред Булл" Расмуса Кристенсена. (Daily Mail)



"Брентфорд" хочет пополнить свой датский контингент 24-летним Кристенсеном. (The Sun)



Другое



"Челси" хочет ввести в руководство клуба кого-нибудь из своих бывших игроков. (Daily Mail)



Майк Бил, ассистент Стивена Джеррарда в "Астон Вилле", возглавит КПР из Чемпионшипа. (The Guardian)



Голландский клуб "АДО Ден Хааг" близок к назначению экс-игрока "Ливерпуля" Дирка Кейта своим новым главным тренером. (Daily Mirror)



Полузащитник "Сити" Кевин Де Брюйне получил тренерскую лицензию УЕФА категории A. (Daily Mail)



Количество отсканированных поддельных билетов на финал Лиги Чемпионов у болельщиков "Ливерпуля" составило 2,800 штук. (The Guardian)