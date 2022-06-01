Кейт: "Провальный сезон для "Ливерпуля"
Бывший нападающий "Ливерпуля" Дирк Кейт считает, что команда Юргена Клоппа провалила сезон 2021/22.
В завершившемся сезоне "Ливерпуль" завоевал Кубок Англии и Кубок Лиги, но в Премьер-Лиге уступил одно очко взявшему титул "Манчестер Сити", а в Лиге Чемпионов дрогнул перед "Реалом" в финале.
По мнению Кейта, "красные" были недостаточно убедительны в концовке кампании, в результате чего и недосчитались двух самых важных трофеев.
"Это провальный сезон для "Ливерпуля". Они играли в хороший футбол, но когда наступает май, ты должен действовать решительно, а они этого не смогли", — сообщил Кейт RTL.
01.06.2022 00:05
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Нормальный, но мог бы быть заебись.
От этого ощущения хуже чем после прошлого. Тогда закончили на супер мажорной ноте, добились своего. А сейчас наоборот, весь сезон шли так гладко и в конце обосрались. Как будто ел вкусный торт, а в одном из последних кусков нашел таракана и пришлось половину сблевнуть. В целом норм поел, но ощущения не оч.
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Нормальный сезон ёптать, проигранный финал не может всё перечеркнуть.
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Нормальный. 2 чашки все же норм.
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