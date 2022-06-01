Кейт: "Провальный сезон для "Ливерпуля"

Бывший нападающий "Ливерпуля" Дирк Кейт считает, что команда Юргена Клоппа провалила сезон 2021/22.

В завершившемся сезоне "Ливерпуль" завоевал Кубок Англии и Кубок Лиги, но в Премьер-Лиге уступил одно очко взявшему титул "Манчестер Сити", а в Лиге Чемпионов дрогнул перед "Реалом" в финале.



По мнению Кейта, "красные" были недостаточно убедительны в концовке кампании, в результате чего и недосчитались двух самых важных трофеев.



"Это провальный сезон для "Ливерпуля". Они играли в хороший футбол, но когда наступает май, ты должен действовать решительно, а они этого не смогли", — сообщил Кейт RTL.