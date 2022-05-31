В символической сборной Лиги Чемпионов шестеро из Премьер-Лиги

Шестеро игроков из Премьер-Лиги вошли в символическую сборную Лиги Чемпионов сезона 2021/22 по версии УЕФА.

Уступивший в финале турнира "Реалу" "Ливерпуль" делегировал в символическую сборную защитников Трента Александер-Арнольда, Виргила Ван Дейка, Энди Робертсона, а также полузащитника Фабиньо. Мохамед Салах и Садио Мане остались за бортом.



Остановившийся в четвертьфинале "Челси" оказался представлен в символической сборной защитником Антонио Рюдигером, а достигший полуфинала "Манчестер Сити" — полузащитником Кевином Де Брюйне.



Остальные пятеро игроков оказались представлены "Реалом" и передумавшим переходить в "Реал" Килианом Мбаппе из ПСЖ.



