В символической сборной Лиги Чемпионов шестеро из Премьер-Лиги
Шестеро игроков из Премьер-Лиги вошли в символическую сборную Лиги Чемпионов сезона 2021/22 по версии УЕФА.
Уступивший в финале турнира "Реалу" "Ливерпуль" делегировал в символическую сборную защитников Трента Александер-Арнольда, Виргила Ван Дейка, Энди Робертсона, а также полузащитника Фабиньо. Мохамед Салах и Садио Мане остались за бортом.
Остановившийся в четвертьфинале "Челси" оказался представлен в символической сборной защитником Антонио Рюдигером, а достигший полуфинала "Манчестер Сити" — полузащитником Кевином Де Брюйне.
Остальные пятеро игроков оказались представлены "Реалом" и передумавшим переходить в "Реал" Килианом Мбаппе из ПСЖ.
31.05.2022 23:00
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КНЯЗИ на троне!!!
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