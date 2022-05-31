Перишич: "После победы над "Арсеналом" было очевидно, что "Тоттенхэм" попадет в Лигу Чемпионов"
Вингер Иван Перишич признался, что внимательно следил за концовкой сезона Премьер-Лиги, чтобы убедиться, что его новый клуб "Тоттенхэм" не останется без путевки в Лигу Чемпионов.
Ранее во вторник "Тоттенхэм" объявил о подписании двухлетнего контракта с Перишичем, который переходит из "Интера" свободным агентом.
Иван рад, что, наконец, осуществит свою мечту о Премьер-Лиге и снова поработает с главным тренером "шпор" Антонио Конте, с которым он выигрывал Серию А в "Интере".
33-летний хорват также признается, что после победы "Тоттенхэма" над "Арсеналом" со счетом 3:0 в начале мая уже не сомневался насчет попадания "шпор" в топ-4 Премьер-Лиги.
"Когда тренер и спортивный директор обратились ко мне, я сказал им, что очень хочу приехать в Премьер-Лигу с 2009 года, когда я начинал играть на профессиональном уровне в Бельгии".
"Для меня честь работать с таким тренером, как Антонио. Я был очень рад снова увидеться с ним. Он живет футболом каждую минуту, каждый час и каждый день, и даже когда он спит, то думает о футболе".
"Я видел их заключительные два-три матча, и после победы над "Арсеналом" было очевидно, что "Тоттенхэм" выйдет в Лигу Чемпионов. Это было хорошо для меня, потому что я хочу играть против сильнейших команд", — цитирует Перишича The Independent.
31.05.2022 22:00
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