"Ньюкасл" попытается купить Калверт-Левина

"Ньюкасл" готов сделать предложение о покупке нападающего "Эвертона" и сборной Англии Доминика Калверт-Левина.

"Ньюкасл" только в январе потратился на усиление нападения, однако приглашенный из "Бернли" Крис Вуд не заиграл, а лучший бомбардир "сорок" Каллум Уилсон чересчур склонен к травам.



Как утверждает Daily Mirror, главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау хочет обзавестись мобильным нападающим, который сможет забивать голы, и 25-летний Калверт-Левин подходит под его требования.



Доминик, который также интересен "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналу", неудачно провел этот сезон, но в предыдущем продемонстрировал свой бомбардирский талант, забив 25 голов.



"Ньюкасл" надеется воспользоваться, что "Эвертон" испытывает серьезные финансовые затруднения и может не устоять перед крупным предложением.