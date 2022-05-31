Тимбер усомнился насчет своего перехода в МЮ

Защитник Юрриен Тимбер намекнул, что, скорее, останется в "Аяксе", чем отправится на скамейку запасных "Манчестер Юнайтед".

Согласно слухам, "Юнайтед" уже вступил в переговоры о покупке Тимбера, который может сменить Амстердам на Манчестер вслед за тренером Эриком Тен Хагом.



Однако 20-летний голландец очень осторожно высказывается насчет ухода из "Аякса", где он имеет возможность играть регулярно и выступать в Лиге Чемпионов.



"Конечно, я все еще могу вырасти в "Аяксе". Я на 100 процентов уверен в этом. Я не чувствую, что достиг потолка в клубе. Но я мог бы развиваться и в других клубах".



"В конце концов решающим фактором мое внутреннее чутье. Картина должна быть правильной. Ты можешь перейти в большой клуб, но если ты не будешь играть там, то лучше остаться в "Аяксе".



"Кроме того, "Аякс" — тоже большой клуб. Мы играем в Лиге Чемпионов, и там я выступаю с лучшими игроками из Голландии. Это кое-что значит", — сообщил Тимбер De Telegraaf.