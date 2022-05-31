"Бавария" и гранды Ла Лиги хотят Стерлинга

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг привлек интерес со стороны "Баварии" и ведущих клубов Испании.

Ранее в этом месяце Стерлинг в четвертый раз стал чемпионом Премьер-Лиги, однако матч заключительного тура против "Астон Виллы", как и обе встречи с "Реалом" в полуфинале Лиги Чемпионов, начинал на скамейке запасных.



С приходом Эрлинга Холанда и Хулиана Альвареса 27-летнему англичанину будет еще сложнее попадать в стартовый состав, однако мириться с ролью игрока ротации он не намерен.



Стерлинг также помнит, что до Чемпионата Мира в Катаре остается менее полугода, и ему нужно играть регулярно на клубном уровне, чтобы рассчитывать на место в старте сборной Англии.



Недовольство Стерлинга касательно игрового времени не способствует процессу переговоров о продлении истекающего в следующем году контракта Рахима, и BBC утверждает, что ряд клубов, включая "Баварию", внимательно следит за ситуацией.



Ожидается, что Стерлинг плотно займется своим будущим в середине июня, после матчей англичан в Лиге Наций.