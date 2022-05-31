"Ливерпуль" сохраняет интерес к Тчуамени

"Ливерпуль" сохраняет интерес к Орельену Тчуамени, однако фаворитом в борьбе за полузащитника "Монако" остается "Реал".

По информации Sky Sports, "Реал" добился значительного прогресса в переговорах по Тчаумени и предлагает Орельену контракт на пять лет.



Однако "Монако" требует за Тчуамени минимум 80 миллионов евро (68 млн. фунтов), и победители Лиги Чемпионов не спешат выкладывать такого рода сумму.



За ситуацией вокруг 22-летнего игрока сборной Франции наблюдает не только "Ливерпуль", но и ПСЖ.