"Ливерпуль" сохраняет интерес к Тчуамени
"Ливерпуль" сохраняет интерес к Орельену Тчуамени, однако фаворитом в борьбе за полузащитника "Монако" остается "Реал".
По информации Sky Sports, "Реал" добился значительного прогресса в переговорах по Тчаумени и предлагает Орельену контракт на пять лет.
Однако "Монако" требует за Тчуамени минимум 80 миллионов евро (68 млн. фунтов), и победители Лиги Чемпионов не спешат выкладывать такого рода сумму.
За ситуацией вокруг 22-летнего игрока сборной Франции наблюдает не только "Ливерпуль", но и ПСЖ.
31.05.2022 18:00
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68 это неадекватный прайс.
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