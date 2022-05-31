Де Йонг: "Предпочитаю остаться в "Барселоне"
Полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг заявил, что это будет против его воли, если ему все-таки придется отправиться в "Манчестер Юнайтед"
Де Йонг считается целью номер один нового наставника "Юнайтед" Эрика Тен Хага, с которым ему довелось поработать в "Аяксе".
К продаже Френки "Барселону" может подтолкнуть тяжелое финансовое положение. Сам же 25-летний голландец не горит желанием уезжать в Манчестер.
"Я предпочитаю остаться в "Барселоне". Просто "Барселона" — клуб моей мечты, причем с детства. Я это уже говорил. Я никогда не жалел о своей выборе, несмотря на то, что надеялся на большее в план наград, нежели я пока что достиг. Но я никогда не жалел о своем выборе", — сообщил Де Йонг ESPN.
31.05.2022 17:00
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