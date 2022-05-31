Де Йонг: "Предпочитаю остаться в "Барселоне"

Полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг заявил, что это будет против его воли, если ему все-таки придется отправиться в "Манчестер Юнайтед"

Де Йонг считается целью номер один нового наставника "Юнайтед" Эрика Тен Хага, с которым ему довелось поработать в "Аяксе".



К продаже Френки "Барселону" может подтолкнуть тяжелое финансовое положение. Сам же 25-летний голландец не горит желанием уезжать в Манчестер.



"Я предпочитаю остаться в "Барселоне". Просто "Барселона" — клуб моей мечты, причем с детства. Я это уже говорил. Я никогда не жалел о своей выборе, несмотря на то, что надеялся на большее в план наград, нежели я пока что достиг. Но я никогда не жалел о своем выборе", — сообщил Де Йонг ESPN.