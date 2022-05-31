Лэмпард оштрафован на 30,000 фунтов

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард был оштрафован FA на 30,000 фунтов за комментарии насчет рефери Стютарт Аттуэлла после поражения 2:0 от "Ливерпуля" со счетом 2:0 в прошлом месяце.

В том мерсисайдском дерби Лэмпарда возмутило решение Аттуэлла не назначать пенальти за падение нападающего "ирисок" Энтони Гордона в чужой штрафной после контакта с Жоэлем Матипом.



После поражения на "Энфилде" Фрэнк публично усомнился в непредвзятости Аттуэлла, заявив, что Стюарт назначил бы 11-метровый, если бы такой инцидент случился в противоположной штрафной.



После выдвижения в свой адрес обвинений Лэмпард попросил о личном присутствии при рассмотрении дела, однако независимая комиссия Ассоциации решила, что Фрэнк был неправ, наложив на него денежный штраф.