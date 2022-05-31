Джеррард считает, что Мане совершит ошибку, если уйдет из "Ливерпуля"

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что нападающий Садио Мане совершит ошибку, если покинет мерсисайдский клуб.

Согласно слухам, Мане решительно настроен покинуть "Ливерпуль" этим летом, а ""Бавария" уже готовит свое предложение о покупке Садио.



При этом на "Энфилде" Мане является ключевым игроком и имеет возможность регулярно выигрывать трофеи, поэтому Джеррард не понимает, что движет 30-летним сенегальцем.



"Салах уже сказал, что останется на следующий год, но мне известно, что насчет Мане есть небольшая шумиха".



"Ты заранее знаешь, что в концовке сезона они будут претендовать на трофеи, так откуда у тебя возьмется желание уйти из этого "Ливерпуля"? — сообщил Джеррард BT Sport.