Светская хроника за вторник

Светская хроника "Челси" интересуется Ашрафом Хакими. Дарвин Нуньес ведет переговоры с клубами Премьер-Лиги. "Манчестер Сити" следит за Рафаэлом Леау. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Интер" сделал возвращение нападающего Ромелу Лукаку из "Челси" своей целью номер один на лето. (Calciomercato)

"Интер" готов арендовать Лукаку на следующий сезон с опцией выкупа за 51 миллион фунтов. (Sport Italia)

Лукаку планирует обсудить свое будущее с руководством "Челси". (The Times)

"Челси" "вполне уверен", что опередит ПСЖ в борьбе за вингера "Барселоны" Усмана Дембеле. (90min)

Опасаясь ухода Риса Джеймса, "Челси" проявляет интерес к защитнику ПСЖ Ашрафу Хакими. (The Athletic)

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани не вернется в "Наполи". (Football Italia)

Крайние защитники "Юнайтед" Аарон Ван-Биссака и Диогу Далот находятся на радаре у "Ромы". (Gazzetta dello Sport)

Представители нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса проводят встречи с ведущими клубами Премьер-Лиги. Заполучить игрока сборной Уругвая хотят "Юнайтед", "Ливерпуль" и "Ньюкасл". (Football Transfers)

"Манчестер Сити" надеется усилиться этим летом Марком Кукурельей из "Брайтона" и Калвином Филлипсом из "Лидса". (The Telegraph)

"Сити" следит за нападающим "Милана" Рафаэлом Леау. (Foot Mercato)

"Сити" предложил защитника Александра Зинченко "Эвертону" и "Ньюкаслу". (The Athletic)

"Севилья" проявляет интерес к полузащитнику "Тоттенхэма" Харри Уинксу. (The Sun)

"Вест Хэм" готов продать защитника Иссу Диопа. (Evening Standard)

Бывший вингер "Арсенала" и "Челси" Виллиан собирается уйти из "Коринтианса" и вернуться в Европу. (Fabrizio Romano)

Другое

Дэвид Уэйр был утвержден новым техническим директором "Брайтона" после ухода Дэна Эшуорта. (The Independent)

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин считает Неймара из ПСЖ лучшим игроком в мире. (talkSPORT)

Нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду потребовал отремонтировать бассейн на базе, отказавшись его использовать по соображениям безопасности. (Daily Mirror)

Экс-голкиперу "Юнайтед" и "Рейнджерс" Энди Гораму осталось жить шесть месяцев после того, как доктора диагностировали у него рак в неизлечимой стадии. (Daily Record)

Застуканный в постели с двумя блондинками Энди Кэрролл заявил, что был слишком пьян и не вступал в сексуальную связь с девушками. Футболист умоляет свою невесту о прощении. (The Sun)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2022 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1905



Поиск: