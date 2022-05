Светская хроника за вторник

"Челси" интересуется Ашрафом Хакими. Дарвин Нуньес ведет переговоры с клубами Премьер-Лиги. "Манчестер Сити" следит за Рафаэлом Леау. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Интер" сделал возвращение нападающего Ромелу Лукаку из "Челси" своей целью номер один на лето. (Calciomercato)



"Интер" готов арендовать Лукаку на следующий сезон с опцией выкупа за 51 миллион фунтов. (Sport Italia)



Лукаку планирует обсудить свое будущее с руководством "Челси". (The Times)



"Челси" "вполне уверен", что опередит ПСЖ в борьбе за вингера "Барселоны" Усмана Дембеле. (90min)



Опасаясь ухода Риса Джеймса, "Челси" проявляет интерес к защитнику ПСЖ Ашрафу Хакими. (The Athletic)



Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани не вернется в "Наполи". (Football Italia)



Крайние защитники "Юнайтед" Аарон Ван-Биссака и Диогу Далот находятся на радаре у "Ромы". (Gazzetta dello Sport)



Представители нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса проводят встречи с ведущими клубами Премьер-Лиги. Заполучить игрока сборной Уругвая хотят "Юнайтед", "Ливерпуль" и "Ньюкасл". (Football Transfers)



"Манчестер Сити" надеется усилиться этим летом Марком Кукурельей из "Брайтона" и Калвином Филлипсом из "Лидса". (The Telegraph)



"Сити" следит за нападающим "Милана" Рафаэлом Леау. (Foot Mercato)



"Сити" предложил защитника Александра Зинченко "Эвертону" и "Ньюкаслу". (The Athletic)



"Севилья" проявляет интерес к полузащитнику "Тоттенхэма" Харри Уинксу. (The Sun)



"Вест Хэм" готов продать защитника Иссу Диопа. (Evening Standard)



Бывший вингер "Арсенала" и "Челси" Виллиан собирается уйти из "Коринтианса" и вернуться в Европу. (Fabrizio Romano)



Другое



Дэвид Уэйр был утвержден новым техническим директором "Брайтона" после ухода Дэна Эшуорта. (The Independent)



Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин считает Неймара из ПСЖ лучшим игроком в мире. (talkSPORT)



Нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду потребовал отремонтировать бассейн на базе, отказавшись его использовать по соображениям безопасности. (Daily Mirror)



Экс-голкиперу "Юнайтед" и "Рейнджерс" Энди Гораму осталось жить шесть месяцев после того, как доктора диагностировали у него рак в неизлечимой стадии. (Daily Record)



Застуканный в постели с двумя блондинками Энди Кэрролл заявил, что был слишком пьян и не вступал в сексуальную связь с девушками. Футболист умоляет свою невесту о прощении. (The Sun)