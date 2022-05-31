Владелец "Форест" обещает усиление под Премьер-Лигу

Владелец "Ноттингем Форест" Эвангелос Маринакис пообещал финансово поддержать главного тренера Стива Купера для укрепления состава под Премьер-Лигу.

Победа в финале плей-офф Чемпионшипа над "Хаддерсфилдом" в минувшее воскресенье позволила "Форест" впервые за 23 года выйти в Премьер-Лигу.



Амбиции Маринакиса простираются дальше, чем просто борьба за выживание в элитном дивизионе, поэтому греческий бизнесмен готов к инвестициям.



"Теперь настало время дать Стиву всю необходимую амуницию, чтобы не только избежать вылета, а добиваться хороших результатов".



"Мы должны инвестировать больше. Каждый говорит о телевизионных деньгах, но этого недостаточно для клубов в первый год".



"Поэтому мы не должны стать бедными родственникам в Премьер-Лиге. Нам нужно купить ряд хороших игроков, которые знают дивизион и будут делать разницу".



"Нам нужно быть осторожными в своих тратах и принимать правильные решения", — цитирует Маринакиса The Telegraph.