Владелец "Форест" обещает усиление под Премьер-Лигу
Владелец "Ноттингем Форест" Эвангелос Маринакис пообещал финансово поддержать главного тренера Стива Купера для укрепления состава под Премьер-Лигу.
Победа в финале плей-офф Чемпионшипа над "Хаддерсфилдом" в минувшее воскресенье позволила "Форест" впервые за 23 года выйти в Премьер-Лигу.
Амбиции Маринакиса простираются дальше, чем просто борьба за выживание в элитном дивизионе, поэтому греческий бизнесмен готов к инвестициям.
"Теперь настало время дать Стиву всю необходимую амуницию, чтобы не только избежать вылета, а добиваться хороших результатов".
"Мы должны инвестировать больше. Каждый говорит о телевизионных деньгах, но этого недостаточно для клубов в первый год".
"Поэтому мы не должны стать бедными родственникам в Премьер-Лиге. Нам нужно купить ряд хороших игроков, которые знают дивизион и будут делать разницу".
"Нам нужно быть осторожными в своих тратах и принимать правильные решения", — цитирует Маринакиса The Telegraph.
31.05.2022 13:00
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