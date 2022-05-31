"Сити" обсудит новый контракт с Гвардиолой "в правильное время"

Президент "Манчестер Сити" Халдун Аль Мубарак заявил, что клуб обсудит новый контракт со своим главным тренером Хосепом Гвардиолой в "правильное время".

Ранее в этом месяце Гвардиола завоевал свой четвертый титул Премьер-Лиги за пять последних лет и сейчас готовится вступить в заключительные 12 месяцев по своему контракту.



Недавно Гвардиола уже сказал, что дождется конца следующего сезона, прежде чем примет решение о своем будущем, и клуб не собирается давить на каталонца.



"Ни в одном из клубов — будь то "Барселона" или "Бавария" — Пеп не задерживался так долго, сколько находится здесь. Так что этот вопрос (о его будущем) абсолютно актуален. Он был абсолютно актуален в прошлом году и три года назад. И, конечно, в этом году".



"Речь идет о партнерских отношениях, которые творят чудеса с годами. Они вступают в свой седьмой год, и это будет захватывающая глава. Мы наслаждаемся каждым моментом этого".



"Мы добиваемся замечательных вещей вместе, и этот разговор состоится в правильное время, в правильном месте со скоростью, сроками и в рамках, которые устроят Пепа", — цитирует Аль Мубарака The Independent.