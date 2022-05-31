"Интер" проводит встречу с юристом Лукаку

Во вторник "Интер" проведет встречу с юристом Ромелу Лукаку, чтобы обсудить возвращение нападающего "Челси" на "Сан-Сиро".

Лукаку только прошлым летом перебрался в "Челси" из "Интера" за 97.5 млн. фунтов, но уже в декабре в интервью Sky in Italy выразил желание вернуться в итальянский клуб.



То интервью стало переломным моментом сезона для Ромелу, который столкнулся с травмами и плохой формой, перестав проходить в стартовый состав "синих".



Как утверждает Sky Sports, "Интер" хочет вернуть Лукаку, но и близко не может предложить тех денег, которые выручил за Ромелу прошлым летом.



Добавим, несмотря на все свои проблемы, 29-летний бельгиец завершил этот сезон лучшим бомбардиром команды Томаса Тухеля с 15 голами.