Ришарлисон: "Эвертон" знает, чего я хочу"

Нападающий "Эвертона" Ришарлисон заявил, что его будущее прояснится в июне.

Забив шесть голов в девяти заключительных матчах сезона, Ришарлисон помог "Эвертону" остаться в Премьер-Лиге, однако сейчас 25-летнего бразильца активно сватают в более серьезные клубы.



Согласно слухам, Ришалисон интересен "Тоттенхэму", "Челси", "Арсеналу", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ. Сам игрок уже знает, чего хочет, и надеется исполнить свое желание после возвращения из национальной команды.



"Я уже объяснился перед руководством, я уже поговорил с Лэмпардом и своим агентом. Они знают, чего я хочу. Давайте дождемся июня".



"Сейчас я не могу говорить, потому что я не такой игрок, который вслух рассуждает об уходе из клуба. Из-за моей привязанности к "Эвертону" и фанатам я слегка теряю дар речи, когда мы говорим об уходе", — сообщил Ришарлисон Globo Esporte.