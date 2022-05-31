Переход Бастони в "Тоттенхэм" под вопросом

Переход защитника "Интера" Алессандро Бастони в "Тоттенхэм" оказался под большим вопросом.

По информации Evening Standard, главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте избрал Бастони своей целью номер один по укреплению тройки обороны в преддверии следующего сезона.



"Шпоры" готовы выложить свыше 50 миллионов фунтов за Алессандро, однако тот не горит желанием уходить из "Интера" и по-пржнему нуждается в уговорах.



Однако сделка все еще возможна — особенно если "Интер", желая хорошо заработать, подтолкнет Бастони к уходу. Клуб с "Сан-Сиро" уже присмотрел Глейсона Бремера из "Торино" на замену 23-летнему игроку сборной Италии.



Добавим, в сезоне 2020/21, чемпионском для "Интера" в Серии А при Конте, Бастони провел 41 матч. Алекссандро остался ключевым игроком команды и при Симоне Индзаги.