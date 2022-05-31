Мартинес может заменить Лукаку в "Челси"

"Челси" может обменять своего нападающего Ромелу Лукаку на Лаутаро Мартинеса из "Интера".

Лукаку только прошлым летом вернулся в "Челси" из "Интера" за 97.5 млн. фунтов, однако Ромелу совершенно провалил вторую половину сезона, перестав проходить в стартовый состав "синих".



Как утверждает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, и "Интер", и сам Лукаку надеются на свое воссоединение этим летом, однако высокая стоимость Ромелу и его зарплата в 325,000 фунтов в неделю делают постоянный трансфер нереалистичным.



Куда вероятнее вариант с возвращением Лукаку в Милан на правах аренды, но даже в таком случае "Челси" придется субсидировать значительную долю зарплаты 29-летнего бельгийца.



При этом со стороны "Челси", который после обретения нового владельца может вновь совершать трансферы, существует встречный интерес к Мартинесу, забившему 24 гола за "Интер" в этом сезоне.



24-летний аргентинец, лишь в октябре заключивший новый долгосрочный контракт, оценивается "Интером" в 60 млн. фунтов.