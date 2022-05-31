Шейк Дукуре — цель номер один "Пэлас" на лето

Главный тренер "Кристал Пэлас" Патрик Виейра избрал полузащитника "Ланса" и сборной Мали Шейка Дукуре своей целью номер один на лето.

Как сообщает The Telegraph, "Пэлас" также проявлял интерес к Крису Ричардсу из "Баварии", но в итоге решил сосредоточить свое внимание на 22-летнем Дукуре.



Виейра осведомлен о талантах Дукуре еще со времен своей работы в "Ницце". Патрик убежден, что Шейк обладает необходимыми качествами, чтобы проявить себя в английском футболе.



Покупка Дукуре, оцениваемого в 15 млн. фунтов, помогла бы "орлам" справиться с потерей Коннора Галлахера, который возвращается в "Челси" после сезона аренды, и Шейху Куяте, чей контракт истекает в конце июня.