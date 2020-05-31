Президент "Сити": "Холанд — возможно, лучший 9-й номер в мире"

Президент "Манчестер Сити" Халдун Аль Мубарак объяснил, что даст его команде нападающий Эрлинг Холанд.

1 июля Холанд официально присоединится к "Сити" из дортмундской "Боруссии" по сделке стоимостью 51 миллион фунтов.



В лице 21-летнего Эрлинга, чей отец Альф-Инге отыграл три сезона за "горожан", команда Хосепа Гвардиолы получит проверенного бомбардира.



Аль Мубарак считает покупку Холанда инвестицией в будущее и радуется, что Эрлинг сам выбрал "Сити" при наличии множества других вариантов.



"Теперь у нас, возможно, лучший 9-й номер в мире — и правильного возраста".



"Холанд может закрыть эту позицию на следующие 10-15 лет. Это инвестиция в будущее".



Он очень уникальный, невероятно талантливый нападающий, за которым следит весь мир. Каждая большая команда в мире хотела заполучить Холанда, и мы абсолютно довольны, что он выбрал "Манчестер Сити".



"Думаю, у него есть связь с нашими фанатами. Думаю, Холанд принял очень мудрое решение — и супер решение для нас. Мы получаем истинно феноменального игрока, который способен обеспечить нам незабываемые воспоминания. Он очень хорошо вольется в этот коллектив", — сообщил Аль Мубарак официальному веб-сайту "Сити".