"Ньюкасл" обзавелся своим трансферным гуру

"Ньюкасл" официально объявил о назначении Дэн Эшуорта на должность спортивного директора клуба.

Предыдущим местом работы Эшуорта был "Брайтон", где Дэн подал в отставку с поста технического директора еще в феврале, однако сразу приступить к работе в "Ньюкасле" не смог из-за разногласия двух клубов Премьер-Лиги насчет компенсации.



Ходили слухи, что "сорокам" придется запастись терпением аж до ноября, чтобы, наконец, заполучить Эшуорта, однако договоренность все-таки была достигнута, и Дэн немедленно берется за работу в амбициозном клубе с "Сент-Джеймс Парк".



51-летний Эшуорт обладает сильной репутацией в английском футболе, прежде также поработав в "Вест Бромвиче" и FA. В прошлом Дэна называли кандидатом на роль технического директора "Манчестер Юнайтед".



"Это огромное событие для "Ньюкасла", потому что Эшуорт феноменален. Он впечатляющим образом трансформировал "Брайтон" благодаря своим приобретениям. Он также поработал в FA. Это то, что нужно "Ньюкаслу".



"У тебя могут быть все деньги в мире, но тебе нужен тот, кто знает, как строить команду с помощью правильных целей. Это отличная новость для "Ньюкасла". В следующем сезоне они должны метить в топ-8", — сообщил бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент talkSPORT.