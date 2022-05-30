Президент "Сити" обещает еще пару приобретений
Президент "Манчестер Сити" Халдун Аль Мубарак заявил, что его клуб не закончил свою летнюю трансферную кампанию.
Как известно, "Сити" уже согласовал переход из дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, а также ожидает возвращения из Аргентины Хулиана Альвареса.
Однако этими двумя нападающими "горожане" не ограничиваются и работают над дальнейшими приобретениями. Предположительно, речь идет о левом защитнике и полузащитнике.
"Я могу подтвердить, что будут еще новички. Мы уже совершили два очень важных приобретения, но я ожидаю, что мы совершим еще парочку".
"Мы стремимся усилить позиции, где нам требуется усиление. Каждый сезон некоторые игроки уходят, и нам нужно постоянно освежать состав. Мы всегда стремимся стать лучше и сильнее".
"Мы постараемся сработать как можно быстрее, но это также зависит от рынка. Если бы это зависело от меня, все было бы сделано к (открытию трансферного окна) 1 июля", — цитирует Аль Мубарака The Guardian.
30.05.2022 22:00
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