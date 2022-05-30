МЮ вступил в переговоры о покупке Тимбера
"Манчестер Юнайтед" вступил в переговоры с "Аяксом" о приобретении защитника Юрриена Тимбера.
Новый главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг является большим поклонником Тимбера, при котором Юрриен и дебютировал в Эредивизии в марте 2020.
С тех пор Тимбер добился колоссального прогресса, сыграв ключевую роль в завоевании "Аяксом" титула Эредивизии в этом сезоне. Кроме того, 20-летний защитник стал вызываться в сборную Голландии.
Как сообщает The Guardian, пока переговоры по Тимберу находятся в начальной стадии, а "Аякс" пытается удержать Юрриена, предлагая тому новый контракт.
Тимбер, который способен сыграть как в центре обороны, так и крайнего защитника, оценивается в 43 миллиона фунтов.
30.05.2022 21:00
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