Тодд Бели — новый владелец "Челси"

Консорциум Тодда Бели официально завершил сделку по приобретению "Челси" за 4.25 млрд. фунтов.

Напомним, Роман Абрамович был вынужден выставить "Челси" на продажу в начале марта из-за своих связей с президентом России Владимиром Путиным.



Абрамович и его активы, включая "Челси", оказались под суровыми санкциями, поэтому британское правительство выдало "синим" специальную лицензию, чтобы хотя бы выполнять свои базовые функции.



Срок этой лицензии истекал 31 мая, и за день до дедлайна американец Бели, совладелец "ЛА Доджерс" и "ЛА Лэйкерс", все же заключил сделку, получив все необходимые согласования и одобрения.



"Челси" сообщает, что поступило свыше 250 запросов насчет покупки клуба. Сроки, в которые была проведена сделка, называются "беспрецедентными" — обычно на это уходит около девяти месяцев. Консорциум Бели опередил 11 других серьезных претендентов.



"Для нас честь стать новыми хранителями "Челси". Мы преданы делу — 100% — каждую минуту каждого матча. У нас как владельцев ясное видение: мы хотим, чтобы фанаты гордились", — говорится в заявлении Бели, партнерами которого выступают Clearlake, Хансйорг Висс и Марк Уолтер.