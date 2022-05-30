Тодд Бели — новый владелец "Челси"
Консорциум Тодда Бели официально завершил сделку по приобретению "Челси" за 4.25 млрд. фунтов.
Напомним, Роман Абрамович был вынужден выставить "Челси" на продажу в начале марта из-за своих связей с президентом России Владимиром Путиным.
Абрамович и его активы, включая "Челси", оказались под суровыми санкциями, поэтому британское правительство выдало "синим" специальную лицензию, чтобы хотя бы выполнять свои базовые функции.
Срок этой лицензии истекал 31 мая, и за день до дедлайна американец Бели, совладелец "ЛА Доджерс" и "ЛА Лэйкерс", все же заключил сделку, получив все необходимые согласования и одобрения.
"Челси" сообщает, что поступило свыше 250 запросов насчет покупки клуба. Сроки, в которые была проведена сделка, называются "беспрецедентными" — обычно на это уходит около девяти месяцев. Консорциум Бели опередил 11 других серьезных претендентов.
"Для нас честь стать новыми хранителями "Челси". Мы преданы делу — 100% — каждую минуту каждого матча. У нас как владельцев ясное видение: мы хотим, чтобы фанаты гордились", — говорится в заявлении Бели, партнерами которого выступают Clearlake, Хансйорг Висс и Марк Уолтер.
30.05.2022 20:00
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Наша экономика как хуек у гномика (с)
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Ахахахахахахахахахаха
Охохохохохохохохохохо
Ехехехехехехехехехехехе
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Как скандируют в Стейплс-центре - Пошёл нахуй, Тодд Бели!!
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Канадский журналист Нил #Хауэр, работающий со стороны Украины, рассказал о ситуации ВСУ в Луганщине: "Беседовал с несколькими измученными [украинскими] солдатами в Бахмуте, только что вернувшимися с передовой. "У нас здесь нет никакого нового оружия, новых сил, ничего", — говорит один из них. Другой, воевавший в 2014 году: "Ожидается, что я буду сражаться с танком с моим автоматом Калашникова. Мы просто пушечное мясо. Мы в жопе"
Наконец то хохол понял что Усраина это жопа мира.
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Новый хозяин колбасных обрыганов и пeдиков из красной части лондона
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1 Манчестер Сити 38 93
2 Ливерпуль 38 92
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
лузерпул на страпоне!!!
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Тигран Бейлян — новый владелец "Армянси"
Источник: http://fapl.ru/posts/93482/
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ну, как минимум, на это ТО бабла должен отвалить прилично.
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Владельцы америкосы - трансферов не жди.
Бздухель будет вынужден как Клопп покупать всяких перспективных предтопов из клубов-середняков, типа Диаса или Жоты и раскрывать их. Ни о каком чемпионстве с таким подходом речи идти не может, теперь Чулси будет довольствоваться Кубками Лиги по праздникам.
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Интересно посмотреть какой курс развития возьмёт, в ближайшие два года серьезные трофеи маловероятны
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Хорошая новость. Разыграем с королями титул АПЛ в следующем сезоне.
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Американцы обычно не очень щедрые владельцы ..но посмотрим как поменяется политика
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Псы аж подскакивают в ожидании недоедков с барского стола)
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>"Челси" сообщает, что поступило свыше 250 запросов насчет покупки клуба
200 из которых с фапла
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Серьезный бизнесмен, но если в клуб не будут вливаться инвестиции в укрепление состава, то трофейлар йок будет
На воспитанниках за титул Апл не поборешься
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УРАА!!!
можно снова болеть за императоров!!!
збс))
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новый хозяин пенсов
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Слава ЧЕЛСИ и новым владельцам! Спасибо Роману за те годы с 2003г.
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