Тодд Бели — новый владелец "Челси"

Тодд Бели Консорциум Тодда Бели официально завершил сделку по приобретению "Челси" за 4.25 млрд. фунтов.

Напомним, Роман Абрамович был вынужден выставить "Челси" на продажу в начале марта из-за своих связей с президентом России Владимиром Путиным.

Абрамович и его активы, включая "Челси", оказались под суровыми санкциями, поэтому британское правительство выдало "синим" специальную лицензию, чтобы хотя бы выполнять свои базовые функции.

Срок этой лицензии истекал 31 мая, и за день до дедлайна американец Бели, совладелец "ЛА Доджерс" и "ЛА Лэйкерс", все же заключил сделку, получив все необходимые согласования и одобрения.

"Челси" сообщает, что поступило свыше 250 запросов насчет покупки клуба. Сроки, в которые была проведена сделка, называются "беспрецедентными" — обычно на это уходит около девяти месяцев. Консорциум Бели опередил 11 других серьезных претендентов.

"Для нас честь стать новыми хранителями "Челси". Мы преданы делу — 100% — каждую минуту каждого матча. У нас как владельцев ясное видение: мы хотим, чтобы фанаты гордились", — говорится в заявлении Бели, партнерами которого выступают Clearlake, Хансйорг Висс и Марк Уолтер.


Метки Абрамович, Бели, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.05.2022 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1361

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 30.05.2022 21:21 # thegodfather
    Наша экономика как хуек у гномика (с)

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  2. chebrec 30.05.2022 21:14 # chebrec
    Ахахахахахахахахахаха
    Охохохохохохохохохохо
    Ехехехехехехехехехехехе

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  3. shakur 30.05.2022 20:59 # shakur
    Как скандируют в Стейплс-центре - Пошёл нахуй, Тодд Бели!!

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  4. hunter022 30.05.2022 20:53 # hunter022
    Канадский журналист Нил #Хауэр, работающий со стороны Украины, рассказал о ситуации ВСУ в Луганщине: "Беседовал с несколькими измученными [украинскими] солдатами в Бахмуте, только что вернувшимися с передовой. "У нас здесь нет никакого нового оружия, новых сил, ничего", — говорит один из них. Другой, воевавший в 2014 году: "Ожидается, что я буду сражаться с танком с моим автоматом Калашникова. Мы просто пушечное мясо. Мы в жопе"
    Наконец то хохол понял что Усраина это жопа мира.

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  5. ratamahatta 30.05.2022 20:44 # ratamahatta
    Новый хозяин колбасных обрыганов и пeдиков из красной части лондона

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  6. true-manc 30.05.2022 20:40 # true-manc
    1 Манчестер Сити 38 93
    2 Ливерпуль 38 92

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!
    лузерпул на страпоне!!!

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  7. true-manc 30.05.2022 20:37 # true-manc
    Тигран Бейлян — новый владелец "Армянси"

    Источник: http://fapl.ru/posts/93482/

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  8. zheka000000 30.05.2022 20:37 # zheka000000
    ну, как минимум, на это ТО бабла должен отвалить прилично.

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  9. superglor 30.05.2022 20:37 # superglor
    Владельцы америкосы - трансферов не жди.

    Бздухель будет вынужден как Клопп покупать всяких перспективных предтопов из клубов-середняков, типа Диаса или Жоты и раскрывать их. Ни о каком чемпионстве с таким подходом речи идти не может, теперь Чулси будет довольствоваться Кубками Лиги по праздникам.

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  10. ian 30.05.2022 20:26 # ian
    Интересно посмотреть какой курс развития возьмёт, в ближайшие два года серьезные трофеи маловероятны

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  11. explosion 30.05.2022 20:26 # explosion
    Хорошая новость. Разыграем с королями титул АПЛ в следующем сезоне.

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  12. aliluya-nn 30.05.2022 20:26 # aliluya-nn
    Американцы обычно не очень щедрые владельцы ..но посмотрим как поменяется политика

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  13. iskander8sg 30.05.2022 20:12 # iskander8sg
    Псы аж подскакивают в ожидании недоедков с барского стола)

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  14. m-ballack 30.05.2022 20:12 # m-ballack
    >"Челси" сообщает, что поступило свыше 250 запросов насчет покупки клуба

    200 из которых с фапла

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  15. staryi-eblan 30.05.2022 20:12 # staryi-eblan
    Серьезный бизнесмен, но если в клуб не будут вливаться инвестиции в укрепление состава, то трофейлар йок будет

    На воспитанниках за титул Апл не поборешься

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  16. liverputin 30.05.2022 20:07 # liverputin
    УРАА!!!
    можно снова болеть за императоров!!!
    збс))

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  17. lfcynwa 30.05.2022 20:04 # lfcynwa
    новый хозяин пенсов

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  18. chelsiukpro 30.05.2022 20:03 # chelsiukpro
    Слава ЧЕЛСИ и новым владельцам! Спасибо Роману за те годы с 2003г.

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