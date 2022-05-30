"Юнайтед" следит за Арно Данжумой

"Манчестер Юнайтед" следит за вингером "Вильярреала" Арно Данжума.

Данжуму сватали в "Юнайтед" еще прошлым летом, называя в качестве альтернативы Джейдону Санчо, которого "красные дьяволы" в итоге и приобрели за 73 миллиона фунтов, а Арно в свою очередь был куплен "Вильярреалом" у "Борнмута" за 21 млн. фунтов.



Данжума блестяще отыграл этот сезон, забив 16 мячей и добравшись с "Вильярреалом" до полуфинальной стадии Лиги Чемпионов. Один из своих голов Арно оформил против "Юнайтед" на "Олд Траффорд" в сентябре.



По информации Manchester Evening News, "Юнайтед" действительно обсуждал возможную покупку Данжумы прошлым летом, но испытывал сомнения насчет Арно как игрока из Чемпионшипа. Теперь эти сомнения развеялись, и "дьяволы" готовы действовать более решительно.



Добавим, ранее пресса называла 25-летнего голландца в качестве возможной замены Садио Мане в "Ливерпуле".