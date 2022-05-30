Уайт не поможет сборной Англии в Лиге Наций

Защитник "Арсенала" Бен Уайт покинул расположение сборной Англии из-за проблем со здоровьем.

Концовка этого сезона была омрачена для Уайта травмой задней поверхности бедра. Бен пропустил матч заключительного тура Премьер-Лиги против "Эвертона".



Тем не менее, 24-летний защитник был назван в числе 27 игроков, приглашенных главным тренером англичан Гаретом Саутгейтом для подготовки к предстоящим матчам Лиги Наций.



Однако Уайта не наблюдалось на тренировке сборной Англии в понедельник. Как сообщает BBC, Бен продолжит восстановление под наблюдением медицинского штаба "Арсенала".



На тренировке в понедельник также отсутствовали Рахим Стерлинг, Киран Триппьер, Джеймс Уорд-Проуз и принимавший участие в финале Лиги Чемпионов Трент Александер-Арнольд. Все они прибудут в лагерь национальной команды во вторник.



Добавим, англичане сыграют против Венгрии, Германии, Италии и снова Венгии 4, 7, 11 и 14 июня, соответственно.