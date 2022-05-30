"Форест" планирует выкупить Спенса у "Мидлсбро"

Вышедший в Премьер-Лигу "Ноттингем Форест" попытается удержать правого защитника Джеда Спенса.

Интерес к Спенсу, блестяще отыгравшему этот сезон за "Форест" на правах аренды из "Мидлсбро", приписывают "Тоттенхэму", "Арсеналу", "Брентфорду" и даже "Баварии".



Однако в минувший уикенд "лесники" победили "Хаддерсфилд" в финале плей-офф Чемпионшпипа и теперь впервые с 1999 года выступят в Премьер-Лиге.



Повышение в классе дает "Форест" надежду опередить именитых конкурентов в борьбе за Спенса. Как утверждает Sky Sports, клуб с "Сити Граунд" планирует сделать свое предложение о покупке 21-летнего англичанина.



Добавим, в этом сезоне Джед сыграл 50 матчей за "Мидлсбро" и "Форест" во всех соревнованиях, забив три гола и отдав четыре результативные передачи.